İstanbul Defterdarlığı’ndan İlanen Tebliğ

Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya ünvanı yazılı mükellef adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adres kaydı olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerinde vergi dairesine bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahüdlü mektup, telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.