İstanbul Defterdarlığı’ndan İlanen Tebliğ
Yayın Tarihi:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|6131353447
|MASTEK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT KİMYA TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|201901201912
|0010
|0010
|782.362,71
|3080
|2.347.655,58
|İNÖNÜ MAH. DEMOKRASİ CAD. 61 2 SANCAKTEPE İSTANBUL
|Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya ünvanı yazılı mükellef adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adres kaydı olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerinde vergi dairesine bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahüdlü mektup, telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02123842