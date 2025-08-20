"İstanbul depremi 7.8 büyüklüğünde olacak!" Uzman isim tarih verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul’da yaşanması beklenen Marmara Depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karar'dan Berfu Kargı'nın haberine göre, beklenen Büyük İstanbul Depremi'nin en geç 2065 yılına kadar olabilceğine dikkat çeken Yaltırak, Yaltırak, birden fazla fay parçasının aynı anda kırılmasının 7.8 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceğini söyledi.

'MİLLİ SERVET' VURGUSU

Kentsel dönüşüm süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Yaltırak, mevcut uygulamaların "rantsal dönüşüme" dönüştüğünü ve özellikle eski binaların bulunduğu semtlerde toptan yıkım kararlarının yanlış olduğunu savundu.

Her binanın kendi risk analizinin yapılması gerektiğini ifade eden Yaltırak, bu yaklaşımın milli servette tasarruf sağlayacağını ve kentin tarihi dokusunu koruyacağını vurguladı.

TSUNAMİ RİSKİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Marmara Denizi'nde bulunan denizaltı heyelanlarının bir depremin ardından tsunamiye yol açabileceğini belirten Yaltırak, 1509 yılında Samatya'daki surları aşan 6 metrelik dalgaların bu tür bir heyelan sonucu oluştuğunu hatırlattı.

MATAM'ın bu heyelanları inceleyerek tsunami risklerini modelleyeceğini ve elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Prof. Dr. Yaltırak, kamu yararına çalışmanın önemine değinerek, "Hem maaş alıyorum devletten ama ülke için hiçbir şey yapmıyorum, kendim için yapıyorum. Bu benim devlet anlayışıma, ideolojik bakışıma aykırı bir şey" dedi.

Prof. Yaltırak MATAM'ın tüm verileri kamuya açık bir şekilde sunacağını ve herkesin bu bilgilere ulaşabileceğini vurguladı.