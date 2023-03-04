Deprem uzmanlarının açıklamaları sonrası. Lerzan Mutlu'dan 'her kafadan ayrı ses' çıkışı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milyonlarca İstanbullunun duygularına tercüman olan Lerzan Mutlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem profesörlerinin İstanbul depremine dair paylaşımlarına göndermede bulundu ve insanlar üzerinde bıraktığı etkiye dair satırlar yazdı.

Gecenin bir yarısına kadar uykusuz bir şekilde oturup nereye taşınabileceğini düşündüğünü söyleyen Mutlu, farklı isimlerin yaptıkları birbirinden farklı açıklamalara da göndermede bulundu.

Ardı ardına yapılan paylaşımlar sonrasında sosyal medyaya girmek istemediğini söyleyen Lerzan Mutlu şunları yazdı:

"Yemin ederim, sosyal medyaya girmek istemiyorum! Her kafadan ayrı ses! Korkudan tavanla best friend olduk. Hangi il güvenli konusunda herkes farklı şeyler yazmış. Taşınacağım yer bakıyorum bu saatte"