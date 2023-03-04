4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Deprem uzmanlarının açıklamaları sonrası. Lerzan Mutlu'dan 'her kafadan ayrı ses' çıkışı

Deprem uzmanlarının açıklamaları sonrası. Lerzan Mutlu'dan 'her kafadan ayrı ses' çıkışı

Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, televizyon ekranlarında açıklamalarda bulunan deprem profesörleri ve milyonlar üzerinde bıraktıkları etkiye dair paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 00:32
Takip Et

İstanbul depremi açıklamaları ardından Lerzan Mutludan çarpıcı paylaşım

Deprem uzmanlarının açıklamaları sonrası. Lerzan Mutlu'dan 'her kafadan ayrı ses' çıkışı
+
Aa
-

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milyonlarca İstanbullunun duygularına tercüman olan Lerzan Mutlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem profesörlerinin İstanbul depremine dair paylaşımlarına göndermede bulundu ve insanlar üzerinde bıraktığı etkiye dair satırlar yazdı.

Gecenin bir yarısına kadar uykusuz bir şekilde oturup nereye taşınabileceğini düşündüğünü söyleyen Mutlu, farklı isimlerin yaptıkları birbirinden farklı açıklamalara da göndermede bulundu. 

Ardı ardına yapılan paylaşımlar sonrasında sosyal medyaya girmek istemediğini söyleyen Lerzan Mutlu şunları yazdı:

"Yemin ederim, sosyal medyaya girmek istemiyorum! Her kafadan ayrı ses! Korkudan tavanla best friend olduk. Hangi il güvenli konusunda herkes farklı şeyler yazmış. Taşınacağım yer bakıyorum bu saatte"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
3
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
4
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
5
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
7
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿Deprem bölgesine iş makinası taşıyan TIR alevlere teslim oldu
﻿Deprem bölgesine iş makinası taşıyan TIR alevlere teslim oldu
﻿Deprem bölgesine iş makinası taşıyan TIR alevlere teslim oldu
﻿Hayvana çarpmamak için direksiyonu kırdı. TIR devrildi
﻿Hayvana çarpmamak için direksiyonu kırdı. TIR devrildi
﻿Hayvana çarpmamak için direksiyonu kırdı. TIR devrildi
﻿Muzaffer Bilazer: İki takım da memnun değil
﻿Muzaffer Bilazer: İki takım da memnun değil
﻿Muzaffer Bilazer: İki takım da memnun değil
﻿Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
﻿Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
﻿Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.