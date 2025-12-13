The New York Times muhtemel "İstanbul depremiyle" ilgili çarpıcı bir haber yayımladı.

The New York Times, söz konusu depremle ilgili kaleme aldığı çarpıcı analizde, "Marmara Denizi’nin derinlerinde korkutucu bir hareketlilik yaşanıyor. Bilim insanları, son 20 yıldır art arda meydana gelen ve doğuya doğru ilerleyen depremlerin, İstanbul’un güneyindeki kilitli fay parçasına doğru yürüdüğünü söylüyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca haberde, Nisan ayındaki depreme ilişkin, "Meydana gelen 6.2’lik deprem, dizinin son halkası oldu ve uzmanlar, 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem ihtimali ciddi şekilde masada" yorumlarına yer verildi.

"SÜPER DEPREM İHTİMALİ ARTIYOR"

NYT'nin yer verdiği Science dergisinde yayımlanan yeni araştırma, Marmara Ana Fayı’nın 15–20 km’lik kilitli bölümünde büyük bir enerji biriktiğini ve bunun devasa bir kırılmayı tetikleyebileceğini ortaya koydu.

Haberde ayrıca, araştırmacıların, "Depremler tahmin edilemez. Ama olağanüstü bir şey başlarsa erken fark etmek zorundayız" sözlerine yer verildi.



Habere göre, 1766’dan beri kırılmayan bu fay, şimdi tarihin en tehlikeli seviyelerinden birinde. 2011’den 2025’e kadar artan şiddette dört deprem aynı yönde ilerliyor.



Habere göre depremlerin şiddeti 5.2, 5.1, 5.8, 6.2, aynı yöne doğru ilerliyor. Araştırmalar, kırılmanın en olası yönünün İstanbul’a doğru doğuya ilerlemesi olduğunu da gösteriyor.



"Bir sonraki depremin herkesin korktuğu 7 veya daha yüksek şiddetteki bir felaket olacağının garantisi yok." ifadelerinin yer aldığı haberde, "Ancak fay hattında meydana gelebilecek ek bir güçlü deprem, doğu kesimine daha fazla yük bindirebilir ve bu da korkulan kırılmayı tetikleyebilir" satırlarına yer verildi.



Haberde "Ve şiddetteki küçük artışlar, açığa çıkan enerjide devasa sıçramalara karşılık geldiğinden , 6'nın ortalarından yükseklerine kadar olan bir deprem bile şehir için önemli ölçüde hasar verici olabilir" açıklamasına yer verildi.