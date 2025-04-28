İstanbul depremi Kabineyi harekete geçirdi! Masada hangi adımlar var?

İstanbul’da son günlerde yaşanan ve büyüklükleri 5.2 ile 6.2 arasında değişen depremler, kamuoyunda büyüyen endişeleri beraberinde getirdi. Bu depremler, bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde AFAD merkezinde gerçekleştirdiği toplantıdaki değerlendirmeleri kamuoyuna yansımıştı. Bugünkü Kabine toplantısında, özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik detaylı bir yol haritasının şekillendirilmesi öngörülüyor.

Kabine toplantısının bir diğer öne çıkan başlığı ekonomi olacak. Türkiye’de son dönemde yükselen enflasyonla mücadele için yeni adımlar ve ek önlemler görüşülecek.

Ayrıca, toplantıda terörle mücadele konusu da önemli bir yer tutacak. Özellikle PKK’nın silah bırakması ve örgütün kendini feshetmesine ilişkin gelişmeler ele alınacak, bu süreçte devletin izleyeceği adımlar netleştirilecek.