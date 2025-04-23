İstanbul depremi öncesi Android telefonlardan uyarı: Google sistemi saniyeler kala bildirdi

Sistem, hassas sensörler aracılığıyla sarsıntıları algılayıp, etkilenmesi beklenen bölgelere erken uyarı sağlıyor.

Google tarafından afet bölgelerindeki kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış ve dünya genelinde kullanıma sunulmuş olan Android Deprem Uyarı Sistemi, İstanbul'da hissedilen son depremde de etkinleşti. Android işletim sistemine sahip bazı akıllı telefon ve tabletler, deprem meydana gelmeden saniyeler öncesinde kullanıcılarını uyardı. Tamamen ücretsiz olarak çalışan bu sistem, daha önce Türkiye'de yaşanan birçok depremde de erken bildirimler sağlamıştı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Android tabanlı telefonların içerisinde bulunan gelişmiş ivmeölçer gibi hassas sensörler, en hafif sarsıntıları dahi algılama yeteneğine sahip. Google, bu sensörlerden gelen verileri kullanarak küresel ölçekte devasa bir "Android deprem ağı" oluşturuyor. Bu ağın çalışma prensibi şu şekilde: Bir bölgede çok sayıda Android telefon aynı anda bir sarsıntı algıladığında, sistem bunu potansiyel bir deprem olarak yorumluyor. Ardından, depremin etkilemesi beklenen diğer bölgelere, sarsıntı ulaşmadan yaklaşık 10 ila 20 saniye öncesinde hızlı bir şekilde uyarı gönderiyor.

GEÇMİŞ PERFORMANS VE TARTIŞMALAR

Sistem, İstanbul'daki son depremi erkenden tespit ederek bildirim göndermiş olsa da, 6 Şubat tarihinde Türkiye'de yaşanan büyük depremlerde ne yazık ki geniş çaplı bir uyarı sağlamada yetersiz kalmıştı. BBC tarafından yapılan bir araştırmada, Google'ın sistemden sorumlu yöneticilerinden Micah Berman, sistemin 6 Şubat'ta çalıştığı ve uyarılar gönderdiği konusunda ısrarcı davranmıştı. Berman, "Bu sistemin devreye girdiğine ve uyarılar gönderdiğine eminiz" şeklinde konuşmuştu ancak şirket, bu uyarıların yaygın bir şekilde insanlara ulaştığına dair somut bir kanıt sunamamıştı.

İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

İstanbul'daki son deprem sırasında Android telefonlarına bildirim alan kullanıcıların karşılaştığı uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Yakındaki deprem. Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 137,4 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5,3 büyüklüğünde.”

Alınan bu bildirim, depremin büyüklüğünü tam olarak doğru tespit edememiş olsa da, sarsıntı başlamadan saniyeler öncesinde uyarı yapma özelliği, erken önlem alınması açısından potansiyel olarak hayat kurtarıcı bir hamle olarak değerlendirilebilir. Sistem, deprem anında kullanıcılar için ek bir güvenlik katmanı sunmayı hedefliyor.