İstanbul Depremi sinyal mi veriyor sorusuna Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yanıt. 'Sıkıntı yok etkilemez'

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Depremi sinyal mi veriyor sorusuna Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yanıt. 'Sıkıntı yok etkilemez'
Yalova Çınarcık’ta meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından “Büyük deprem beklemiyorum” açıklamasında bulundu.

Marmara Denizi'nde Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem İstanbul’dan da hissedildi.

NACİ GÖRÜR UYARDI AHMET ERCAN SIKINTI YOK DEDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Sanıyorum deprem Adalar Fayı’nın güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor” dedi. Deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok" açıklamasını yaptı.

"İSTANBUL DEPREMİNE ETKİSİ OLMAZ"

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “23.57’de Yalova- Çınarcık’da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

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