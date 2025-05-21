İstanbul depremi sonrası Ahmet Ercan uyardı! 'En az 2 deprem kaçınılmaz'

İstanbullular, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük endişe yaşadı. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi sonrası yaptığı açıklamada son depremin beklenen bir artçı olduğunu ve endişe edilecek bir durum olmadığını ifade etti.

İstanbul'da korkutan deprem (20.05.2025)

En son 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeni ile İstanbullular büyük tedirginlik yaşamıştı. 6.2'lık depremin artçıları Mayıs ayında da devam devam ediyor.

İSTANBUL'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son olarak, AFAD Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Saat 23.36'da meydana gelen depremin derinliği 8,16 kilometre olarak ölçüldü. Depremin, karaya olan uzaklığı ise 23 kilometre olarak tespit edildi.

ERCAN: ARTÇI DEPREM

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok. Çözüm sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli, toplumcu bir yönetim erki gerekir. Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır." dedi.

"EN AZ İKİ DEPREM KAÇINILMAZDIR"

Ahmet Ercan açıklamasının devamında "Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre için henüz erken. Marmara M6,4 eşik değeri aşacak gerginliğe henüz erişmedi. Depremden ancak sizin katkılarınızla kurtuluruz. Önce sorumlu, bilinçli yurttaş olacağız. Uğurlusu olsun." ifadelerini kullandı.