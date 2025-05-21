İstanbul depremi sonrası İstanbul Valisi Gül'den açıklama

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İstanbul depremi sonrası İstanbul Valisi Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 23.6 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 23.6 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

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