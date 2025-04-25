İstanbul depremi sonrasında çocuklarla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

İstanbul, 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

AFAD’ın verilerine göre, bu deprem Marmara Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedilirken, İstanbul’da 173, Tekirdağ’da 24, Sakarya’da 24, Bursa’da 13 ve Yalova’da 2 kişi panik kaynaklı ikincil yaralanmalarla hastanelere başvurdu. Depremin ardından 300’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi; 24 Nisan’da 3.9 ve 4.0 büyüklüğünde, 25 Nisan gece yarısı ise 3.7 büyüklüğünde depremler yaşandı. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, Avcılar, Esenler ve Bahçelievler’den 1.756 hasar ihbarı alındı, 83 bina az hasarlı olarak raporlandı. Ancak bu sarsıntıların en ağır bedelini, görünmez yaralarla çocuklar ödüyor.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, depremlerin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi.

Çocuklar Depremin Gölgesinde: Psikolojik ve Sosyal Yıkım Depremler, fiziksel yıkımın ötesinde, özellikle çocuklar üzerinde derin psikolojik ve sosyal etkiler bırakıyor. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin hassas döneminde oldukları için depremlerden yetişkinlere kıyasla daha fazla etkileniyor.

Okul öncesi çocuklar, dezavantajlı bir grup olarak depremler karşısında savunmasız. Psikolojik sorunlar, temel ihtiyaçlara erişim zorlukları ve göç gibi değişimler, bu yaş grubunda ciddi travmalara yol açıyor.

Yayınlanan bir araştırmada Türkiye’deki depremlerin çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilerini ele aldı. Çalışma, deprem sonrası çocuklarda post-travmatik stres bozukluğu (PTSB), anksiyete ve depresyon oranlarının %20-40 arasında arttığını gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER:

Depremlerin çocuklar üzerindeki etkileri, yaş gruplarına göre farklılık gösterdi. Okul öncesi çocuklar, olayları anlamlandırma ve duygularını ifade etme konusunda sınırlı becerilere sahip oldukları için travmayı daha yoğun yaşıyor. Child and Youth Care Forum’da yayınlanan bir çalışma, deprem sonrası çocuklarda PTSB belirtilerinin kronikleşebileceğini ve erken müdahale olmazsa uzun vadeli ruhsal sorunlara yol açabileceğini buldu.

Harvard Üniversitesi’nden çocuk psikiyatristi Dr. Ann La Greca, “Çocuklar, deprem gibi travmatik olayları yetişkinlerden farklı işler. Ebeveyn kaybı, evsizlik veya okul düzeninin bozulması, çocuklarda güvensizlik ve korku hislerini kalıcı hale getirebilir” dedi. La Greca, özellikle 3-6 yaş arasındaki çocukların, depremi “kendi suçları” gibi algılayabileceğini ve bu durumun özsaygı sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Dr. Andrea Danese, deprem sonrası çocukların bağışıklık sisteminin zayıflayabileceğini ve bu durumun fiziksel sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini belirtereki, “Stres, kortizol seviyelerini artırarak bağışıklığı baskılar. Çocuklarda bu, enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir” dedi.

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology’de yayınlanan bir sistematik inceleme, çocukluk çağında travma yaşayan bireylerin yetişkinlikte kronik hastalık riskinin %30 daha yüksek olduğunu gösterdi.

İSTANBUL DEPREMLERİ VE ÇOCUKLAR:

Saha Gözlemleri 23 Nisan 2025 depremi sonrası İstanbul’da çocuklar arasında panik ve korku belirtileri gözlendi. Üsküdar’daki Vakıfbank Spor Sarayı’nda kalan ailelerin çocuklarının, müsabaka sahasında oyun oynayarak travmayı atlatmaya çalıştığı raporlandı. Ancak uzmanlar, bu tür geçici aktivitelerin uzun vadeli çözüm olmadığını söyledi.

Öğrencilerde konsantrasyon eksikliği, kâbuslar ve ebeveynlere aşırı bağımlılık gibi sorunlar öne çıktı.

Türkiye’de yapılan bir nitel araştırma, okul öncesi çocukların deprem bilgisi ve hazırlık düzeylerini inceledi. Okul öncesi eğitim alan çocuklar, “Çök, Kapan, Tutun” ve “Yaşam Üçgeni” gibi yöntemleri bilse de, hem eğitim alan hem de almayan çocuklar depremin nedenini anlamakta zorlandı ve dışarı kaçmayı korunma yöntemi sandı. Bu, çocukların deprem eğitimine rağmen travmatik tepkilerden korunamadığını gösterdi.

Uzmanlardan Çözüm Önerileri Uzmanlar, çocukların deprem travmasından korunması ve iyileşmesi için erken müdahalenin kritik olduğunu vurguladı.

Dr. La Greca, "Okul temelli psikososyal müdahaleler, çocukların travmayla başa çıkmasında etkili. Öğretmenler ve danışmanlar, çocukların duygularını ifade etmesine olanak tanımalı" dedi.

Politika Yapıcılara Çağrı Araştırmalar, deprem sonrası temel ihtiyaçların karşılanmasının ve eğitimin devamlılığının çocuklar için öncelik olması gerektiğini gösterdi. Teknolojik araçlarla uzaktan eğitim, okul düzeninin bozulmasını önleyebilir. Ayrıca, deprem bölgelerinde temiz su ve beslenme gibi temel ihtiyaçların sağlanması, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını destekler.

Prof. Dr. Danese, “Toplum temelli destek programları, çocukların yalnızlık ve çaresizlik hislerini azaltır. Ailelere de psikolojik destek sunulmalı” dedi.

Çocukların Geleceği İçin Harekete Geçin İstanbul’un son depremleri, çocukların zihinsel ve duygusal sağlığını bir kez daha tehdit etti. Bilim, depremlerin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini açıkça ortaya koyarken, uzmanlar erken müdahale ve toplumsal destekle bu yaraların sarılabileceğini söyledi.

Çocukların geleceğini korumak için bireyler, okullar ve devlet, el birliğiyle hareket etmeli. Unutmayın, deprem sadece binaları değil, çocukların ruhlarını da sarstı.