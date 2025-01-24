İstanbul depremi yakın mı? Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan açıklama

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma yol açtı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yüzbinlerce vatandaşımızın yaralandığı depremin yaraları henüz tam sarılamazken bir yandan da Marmara bölgesinde beklenen büyük İstanbul depremi vatandaşlarda büyük paniğe neden oluyor.

Peki, yakın tarihlerde Marmara'da büyük ve yıkıcı bir deprem olacak mı?

Bu soruya yanıt veren Prof. Osman Bektaş, 1999 yılında yaşanan büyük depremin ardından Marmara Bölgesi'nin 75 yıllık sakinlik dönemine girdiğini belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'daki büyük depremin gecikmesinin nedenini açıkladı. Prof. Dr. Bektaş, bu durumu San Francisco'daki benzer bir durumla ilişkilendirdi.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

1999 İzmit depreminden sonra İstanbul'da 30 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olacağına dair öngörülerin gerçeğe dönüşmemesinin nedenini açıklayan Prof. Dr. Bektaş, Marmara Bölgesi’nin 75 yıllık sakinlik dönemine girdiğini belirtti. Bu sürecin, San Francisco'da 1906 yılında yaşanan büyük depremin ardından görülen bir durum olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

“1999 İzmit depreminden sonra '30 yıl içerisinde İstanbul'da yaşanabilecek 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olacağı' öngörüsü gerçekleşmedi. Marmara, 500 yıllık tarihsel sürecinde ve 1906 San Francisco M7.8 depremi sonrasında olduğu gibi 75 yıllık bir sakinlik dönemine girmiştir. 1999 İzmit- Düzce depremlerinin stres transferi ve KAF'ın 25 yıllık tektonik yüklenmesine karşın Marmara'da 25 yıl içerisinde M 5,9 dan büyük deprem yaşanmaması fayların henüz rahatlama döneminden çıkamadığının kanıtıdır."