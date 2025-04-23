İstanbul depreminin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Tırlar beşik gibi sallandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne seren bir görüntü ortaya çıktı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne seren bir görüntü ortaya çıktı.

Karasu Limanı'nda tırların adeta beşik gibi sallandığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde Sakarya başta olmak üzere tüm Marmara'da hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2'lik deprem sonrasında vatandaşlar sokaklara döküldü.

Paniğe yol açan deprem anında Karasu Limanı'nda araç içi kamerasınca kaydedilen görüntü ise depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Limandaki tırların adeta beşik gibi sallandığı anlarda, sürücülerin panik halinde "Deprem mi oluyor, ne oluyor" sözleri duyuldu.

İstanbul'da depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kameradaİstanbul'da depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kamerada

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