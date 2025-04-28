İstanbul depreminden sonra görünmez yıkım! Uzmanlar uyardı

Marmara Bölgesi’nde yakın zamanda yaşanan deprem, sadece binaları değil, milyonların ruh sağlığını da sarstı.

Bilimsel araştırmalar, deprem gibi doğal afetlerin yetişkinlerde ve çocuklarda post-travmatik stres bozukluğu (PTSD), depresyon, kaygı bozuklukları ve uyku sorunları gibi ciddi psikolojik etkilere yol açtığını ortaya koydu.

Uluslararası uzmanlar, afetlere karşı psikolojik hazırlığın önemine dikkat çekerek, hem bireylerin hem de toplulukların ruh sağlığını korumak için uygulanabilir öneriler sundu.

İşte Marmara depremi sonrası ruh sağlığını desteklemek için bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle hazırlanan kapsamlı bir rehber...

DEPREMİN PSİKOLOJİK YIKIMI: BİLİM NE SÖYLÜYOR?

Depremler, fiziksel yıkımın ötesinde derin psikolojik izler bıraktı. The Lancet Psychiatry’de yayımlanan bir çalışma, 1999 Marmara depremi sonrası yetişkinlerde PTSD oranının %23, depresyon oranının ise %16’ya ulaştığını gösterdi.

Kahramanmaraş depremleri üzerine yapılan bir araştırma, depremden doğrudan etkilenmeyen İstanbul gibi bölgelerde bile, medya yoluyla dolaylı maruziyetin %24 oranında PTSD semptomlarına ve %30 oranında depresyona yol açtığını ortaya koydu.

Çocuklar ise bu tür afetlerden daha fazla etkilendi. 1999 Marmara depremi sonrası yapılan bir çalışma, çocukların %72’sinde orta ila şiddetli PTSD belirtileri gözlendi.

Harvard Üniversitesi’nden travma uzmanı Dr. Bessel van der Kolk, “Depremler, kontrol kaybı hissiyle korkuyu tetikliyor. Bu, özellikle çocuklarda uzun süreli travmatik tepkilere yol açabilir” dedi.

Londra’daki King’s College’dan psikolog Dr. Sarah Byford, “Çocuklar, duygularını ifade etmekte zorlanabilir, bu da kaygı ve depresyonu derinleştirir. Ebeveynlerin tepkileri, çocukların iyileşme sürecinde kritik bir rol oynar” diye ekledi.

YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yetişkinler, deprem sonrası genellikle korku, çaresizlik, uykusuzluk, iştahsızlık ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler yaşadı.

Journal of Traumatic Stress’te yayımlanan bir çalışma, 1999 Marmara depremi sonrası yetişkinlerde PTSD’nin üç yıl boyunca %11,7 oranında devam ettiğini, özellikle kadınlar ve düşük gelirli bireylerde daha yaygın olduğunu gösterdi. Kaygı ve depresyon oranları da afetten üç yıl sonra sırasıyla %10,5 ve %18,7 olarak kaydedildi.

UZMAN ÖNERİLERİ:

Psikolojik İlk Yardım Uygulayın: Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Türkiye ofisinden Dr. Akfer Karaoglan Kahilogullari, “Psikolojik ilk yardım, afet sonrası duygusal stabiliteyi sağlamak için etkili bir yöntem. Güvenli bir ortam yaratın, dinleyin ve ihtiyaçları belirleyin” dedi. Yakınlarınızla duygularınızı paylaşmak, yalnızlık hissini azaltabilir.

Rutin Oluşturun: Dr. Bessel van der Kolk, “Günlük rutinler, kontrol hissinin yeniden kazanılmasını sağlar. Basit alışkanlıklar, örneğin düzenli yemek saatleri veya kısa yürüyüşler, kaygıyı hafifletir” önerisinde bulundu.

Meditasyon ve Nefes Egzersizleri: Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Dr. Jane Muir, “Nefes egzersizleri ve mindfulness, sinir sistemini sakinleştirerek travma sonrası stresle başa çıkmayı kolaylaştırır” dedi. Günde 10 dakikalık derin nefes egzersizleri önerildi.

Profesyonel Destek Arayın: Türkiye’deki Türk Psikologlar Derneği, deprem sonrası ücretsiz danışmanlık hizmetleri sundu. Dr. Sarah Byford, “PTSD belirtileri bir aydan uzun sürerse, bilişsel davranışçı terapi (CBT) gibi kanıta dayalı tedaviler aranmalı” dedi.

ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK ETKİLER VE DESTEK YOLLARI

Çocuklar, deprem sonrası korku, regresyon (örneğin, alt ıslatma), uyku bozuklukları ve okul performansında düşüş gibi belirtiler gösterebildi. The Journal of Pediatric Research’te yayımlanan bir çalışma, Marmara depremi sonrası çocukların %24,2’sinin ciddi PTSD belirtileri sergilediğini ortaya koydu. Kız çocukları ve küçük yaş grupları, travmaya daha yatkın.

UZMAN ÖNERİLERİ:

Güvenli Ortam Sağlayın: UCLA’dan çocuk psikoloğu Dr. Christopher Layne, “Çocuklar, ebeveynlerin sakinliğinden güç alır. Onlara fiziksel ve duygusal güvenlik hissettirin” dedi. Sarılmak, çocuklarda güven duygusunu artırdı.

Duyguları İfade Etmelerine Yardımcı Olun: Dr. Sarah Byford, “Çocuklarla deprem hakkında yaşlarına uygun şekilde konuşun. Resim çizme veya hikâye anlatma gibi yöntemler, duygularını ifade etmelerine yardımcı olur” önerisinde bulundu.

Oyun Terapisi Kullanın: Oyun terapisi, çocukların travmayı işlemelerine olanak tanır. Okullarda bu tür etkinlikler düzenlenmeli.

Okul Desteğini Artırın: Child and Adolescent Psychiatry dergisinde yayımlanan bir çalışma, okul temelli müdahalelerin, çocukların deprem sonrası toparlanmasını %30 oranında hızlandırdığını gösterdi. Okul psikologları, grup etkinlikleri ve rehberlik programlarıyla destek sunabilir.

Disaster and Military Medicine’de yayımlanan bir çalışma, topluluk temelli psikoeğitim programlarının, afet sonrası ruh sağlığı sorunlarını %25 azalttığını ortaya koydu. 1999 Marmara depremi sonrası uygulanan psikoeğitim seminerlerinin, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda psikolojik dayanıklılığı artırdığı gözlendi.

UZMAN ÖNERİLERİ:

Psikoeğitim Programları Düzenleyin: Dr. Jane Muir, “Toplumlar, deprem öncesi psikoeğitimle travmatik tepkilere hazırlanabilir. Bu, afet sonrası kaygıyı azaltır” dedi. Okullar ve belediyeler, bu tür programları yaygınlaştırmalı.

Sosyal Destek Ağları Kurun: WHO’dan Dr. Akfer Karaoglan, “Komşuluk ilişkileri ve topluluk dayanışması, afet sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Marmara’da mahalle temelli destek grupları oluşturulmalı” önerisinde bulundu.

Medya Kullanımına Dikkat Edin: Kahramanmaraş depremi sonrası yapılan bir çalışma, sürekli felaket haberlerine maruz kalmanın kaygıyı %28 artırdığını gösterdi. Dr. Bessel van der Kolk, “Medya tüketimini sınırlayın ve güvenilir kaynaklara odaklanın” dedi.

RUH SAĞLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇİN

Marmara depremi, fiziksel hazırlık kadar psikolojik dayanıklılığın da önemini bir kez daha hatırlattı.

Bilimsel araştırmalar, deprem sonrası PTSD, depresyon ve kaygı bozukluklarının hem yetişkinlerde hem de çocuklarda yaygın olduğunu doğruladı. Uzmanlar, bireysel ve toplumsal düzeyde alınacak önlemlerle bu etkilerin hafifletilebileceğini vurguladı. Dr. Christopher Layne, “Travma, doğru destekle iyileşebilir. Önemli olan, ilk adımı atmak” dedi. Marmara’da yaşayanlar, psikolojik ilk yardım, rutin oluşturma, profesyonel destek ve topluluk dayanışmasıyla ruh sağlıklarını koruyabilir.