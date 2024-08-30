'İstanbul depreminin etkisi 17 Ağustos’tan fazla olabilir'. Uzmandan korkutan açıklama

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara bölgesinde, biri İstanbul Küçükçekmece diğeri Tekirdağ Marmara Ereğlisi olmak üzere iki deprem beklediğini ifade etti.

Ercan, yaptığı açıklamada, Marmara Ereğlisi önünde 7-7.2 büyüklüğünde deprem beklediğini, bu Tekirdağ depremi olduğunu, Bunun da ili ve ilçelerini doğal olarak etkileyeceğini ifade etti.

İstanbul’un maalesef bu kadar yapı ve kişi yoğunluğunu taşıyamadığını söyleyen Ercan, İstanbul’daki olayın kentsel dönüşüm değil, yapısal dönüşüm olduğunu, banka kredilerinin 10-15 aileyi kurtarmak için yapıldığını, bunun sonucunda sadece müteahhitlerin kazandığını ifade etti.

“İKİ DEPREM BEKLİYORUM”

1999 depreminden beri söylemini değiştirmediğini ifade eden Ercan, “Beklenen depremi biliriz ama zamanı konusunda kesin değilizdir. İki deprem bekliyorum. Biri Küçükçekmece’nin 25 kilometre güneyinde ve 7 kilometre derinliğinde 6.4 – 6.7 arasında. Olası deprem doğu batı yönünde kıracaktır. Kabaca Kınalıada-Sivriada’dan Küçükçekmece’ye kadar kıracaktır” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR NEDEN İSTANBUL’A TEŞVİK EDİLİYOR ANLAMIYORUM”

Deprem beklenirken nasıl insanların İstanbul’a teşvik edildiğini anlayamadığını ifade eden Ercan, “İstanbul boşaltılsın demiyorum. Yerleşim güdülenmesin diyorum. Bu durum bizi beklemediğimiz olaylara doğru götürebilir. Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte görüyoruz ölen ya da yaralanan yok. Türkiye’de olsa felakete neden olur” ifadelerini kullandı.

Diğer deprem kolunun ise Tekirdağ kolu olduğuna dikkat çeken Ercan, “O da Marmara Ereğlisi önünde olacaktır. Bunun derinliği 7 ila 10 kilometre arasında olmasını bekliyorum. Tekirdağ’a yakın olacak. Bunun kıracağı yer de Büyükçekmece’den Saros Körfezi’ne kadarki alan” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kişi ve yapı yoğunluğun fazla olduğuna dikkat çeken Ercan, “Deprem çok büyük olmasa bile etkisi 17 Ağustos’tan fazla olabilir” ifadelerini kullandı.