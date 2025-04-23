İstanbul depreminin merkezinden AFAD'tan vatandaşlara kritik uyarı: İkinci bir uyarıya kadar...

Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49’da meydana gelen deprem, İstanbul’un yanı sıra geniş bir alanda hissedildi.
İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Silivri merkezli sarsıntı, çevre illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi artçı sarsıntılar için alarma geçti.
İstanbul, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Silivri İlçe AFAD Merkezi’nden şı açıklama yapıldı:
“İkinci bir uyarıya kadar evlerinize girmemenizi rica ediyoruz”