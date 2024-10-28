İstanbul derbisine saatler kaldı! Başakşehir - Eyüpspor maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

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İstanbul derbisine saatler kaldı! Başakşehir - Eyüpspor maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında İstanbul derbilerinden olan Başakşehir ve Eyüpspor takımlarının mücadelesine şahitlik ediyor. Avrupa kupalarındaki yenilgi sonrası moralini toplamak isteyen Başakşehir, Eyüpspor karşısında galibiyet almak istiyor. Arda Turan’ın Eyüpspor'u ise yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. İşte Başakşehir - Eyüpspor maçının detayları...

Trendyol Süper Lig’de heyecan Başakşehir - Eyüpspor mücadelesiyle devam ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele 28 Ekim Pazartesi günü saat 17:00’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR SON DURUM

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, geride kalan 8 maçtan 4 galibiyet çıkardı. Oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 10 gol gördü. Başakşehir topladığı 14 puanla 6. sırada yer alıyor.

RAMS Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in tedavisi sürüyor. Serdar'ın son durumu maç günü netlik kazanacak.

EYÜPSPOR SON DURUM

Eyüpspor, bu sezon ligin dikkat çeken takımlarının başında geldi. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi geride kalan 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 15 puan toplayan Eyüpspor, 5 basamakta bulunuyor.

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