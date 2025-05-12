İstanbul devlerinden Partey yarışı

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte İstanbul kulüplerinde transfer hareketliliği hız kazandı. Adı daha önce de Türk takımlarıyla anılan Arsenal’in yıldız oyuncusu Thomas Partey için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Bu sezon savunmanın önünde hem Amrabat’tan hem de İsmail Yüksek’ten yeterli verim alamayan Fenerbahçe bu bölge için Arsenal’le sözleşmesi sona erecek olan Thomas Partey’i ilk sıraya yazdı. 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun şartları için araştırmalar başladı.

BEŞİKTAŞ'TA MUSRATİ'NİN YERİNE İLK ADAY

Partey yarışına dahil olan bir diğer kulüp de Beşiktaş oldu. Kadro olarak rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oldukça gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar yaz transfer sezonunda kaliteli isimlerle takımını güçlendirmek istiyor. Monaco’ya kiralık giden Al-Musrati ile kesin olarak yolları ayırmak isteyen Beşiktaş bu bölge için Thomas Partey’i ilk aday olarak düşünüyor.

Bu sezon Arsenal’le 50 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asist katkısı verdi.