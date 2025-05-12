İstanbul devlerinden Partey yarışı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul devlerinden Partey yarışı

Arsenal’le sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Thomas Partey için Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi.

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte İstanbul kulüplerinde transfer hareketliliği hız kazandı. Adı daha önce de Türk takımlarıyla anılan Arsenal’in yıldız oyuncusu Thomas Partey için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Bu sezon savunmanın önünde hem Amrabat’tan hem de İsmail Yüksek’ten yeterli verim alamayan Fenerbahçe bu bölge için Arsenal’le sözleşmesi sona erecek olan Thomas Partey’i ilk sıraya yazdı. 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun şartları için araştırmalar başladı.

BEŞİKTAŞ'TA MUSRATİ'NİN YERİNE İLK ADAY

Partey yarışına dahil olan bir diğer kulüp de Beşiktaş oldu. Kadro olarak rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oldukça gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar yaz transfer sezonunda kaliteli isimlerle takımını güçlendirmek istiyor. Monaco’ya kiralık giden Al-Musrati ile kesin olarak yolları ayırmak isteyen Beşiktaş bu bölge için Thomas Partey’i ilk aday olarak düşünüyor.

Bu sezon Arsenal’le 50 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asist katkısı verdi.

Son Haberler
Muş'ta kaybolan manda Ağrı'da bulundu
Muş'ta kaybolan manda Ağrı'da bulundu
Bahar yorgunluğuna veda ettirecek enerji veren 10 besinin sırrı
Bahar yorgunluğuna veda ettirecek enerji veren 10 besinin sırrı
Kazdağları’nda feci kaza! Arazi aracı şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Off-road sevdası ölümle bitti: Arazi aracı şarampole uçtu!
İstanbul devlerinden Partey yarışı
İstanbul devlerinden Partey yarışı
Erzurum Valisi Çiftçi'den pes dedirten özür! Oğlu makam aracı ile şov yapmıştı
Erzurum Valisi Çiftçi'den pes dedirten özür! Oğlu makam aracı ile şov yapmıştı