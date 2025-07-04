İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü B Santralı Buhar Türbinleri Yüksek Basınç Reglaj Kontrol Valfi Yedeklerinin Alımı Mal Alımı
İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B SANTRALI BUHAR TÜRBİNLERİ YÜKSEK BASINÇ REGLAJ KONTROL VALFİ YEDEKLERİNİN ALIMI MAL ALIMI
İHALE KAYIT NUMARASI : 2025/989758
1-) İDARENİN :
a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13
c ) Elektronik posta adresi : yunus.aktas@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’nün Buhar Türbinleri Yüksek Basınç Kontrol Valflerine ait 2 kalemde toplam 3 adet kritik öneme sahip yedek malzemelerin temini işi.
b) Türü : Mal Alımı
c) Dosya No : 2025 / 20
d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .
e) Malın Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
f) İşin Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.
3-) İHALENİN :
a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati : 24.07.2025 Perşembe günü – Saat 11.00’da
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 24.07.2025 Perşembe günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-) Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02253472