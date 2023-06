3000 mağazadan oluşan ve 1431 Yılında inşa edilen Mısır Çarşısı, bunlardan sadece birisi. Ayasofya, Kız Kulesi, Sultanahmet Camii ve daha fazlası ile karşınızda İstanbul. Doğu ile batının büyülü bir buluşması…

Bu unutulmaz deneyimi yaşamak isteyen 16 milyon turist geçen yıl İstanbul’u ziyaret etti. Şehirdeki müzeler, restoranlar, sergiler, tarihi yapılar ve sokak lezzetlerini keşfetmek isteyen turistler için 100 binin üzerinde otel odası mevut.

Canva, by givagaphotos

Türkiye’de yapacağınız uzun süreli konaklamalarda ise daire kiralamak daha uygun. Ev sahipleri ile aracı olmadan iletişime geçmenizi sağlayan Rentola bu konuda iyi bir alternatif. Turistlerin seyahat rotalarına yakın yerlerde konaklaması ise oldukça önemli. Dolayısıyla şehrin tadını çıkarmak için iyi bir seyahat planı şart.

İstanbul’un Ziyaret Noktaları

Napoleon Bonaparte’dan Pierre Loti’ye kadar iz tarihte iz bırakmış kişilerin hayran kaldıkları, başta pek çok Bond Filmi ve Hollywood için doğal film seti olarak yer almış olan İstanbul, dünyaca tanınmış sanatçıların da uğrak şehirlerinden birisi.

İstanbul’u keşfetmek için onu eşsiz kılan ve ziyaret edilmesi gereken yerleri tanımak gerekiyor.

Tarihi Yapılar

Tarih boyunca Roma, Latin, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına ev sahipliği yapan İstanbul tarihi yapılar açısından son derece zengin.

Ayasofya, Kız Kulesi, Sultanahmet ve Yerebatan Sarnıcı gibi yerli ve yabancı turistlerin gezi destinasyonları üzerinde bulunan “Eski İstanbul” yarımadası, en çok öne çıkan bölgelerden.

İstanbul’un tarihi, O’nun tarihi yapılar açısından son derece zengin olmasını sağlıyor. Boğaz’da bulunan yalılar, tarihi camii ve kiliselerin İstanbul’un pek çok noktasında karşınıza çıkması hiç de şaşırtıcı değil. Belki de bu yüzden şehri tam anlamı ile keşfetmek ciddi anlamda yorucu ve zaman alıcı olabilir.

Bu bölgeyi gezmek ve tarihe yolculuk etmek için Taksim, Beyoğlu ve Şişli gibi şehrin her lokasyona yakın yerlerden ev kiralayabilirsiniz. Aynı zamanda Beyazıt Meydanı, Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı ziyaret ederek bölgenin büyülü atmosferini yakalayabilirsiniz.

Dünya’nın Gastronomi Başkentlerinden Birisi: İstanbul

Türkiye’nin nüfus bakımından en yoğun şehri olan İstanbul, gastronomi seçenekleri ile de zengin. Döner kebap salonları veya mütevazı bir boğaz gezisi için simit ve çay iyi bir tercih. İstanbul, sizi tüm Küçük Asya’nın egzotik lezzetlerini tatmaya ve deneyimlemeye davet ediyor.

İstanbul’un günün her saati yaşayan canlı bir metropol olması, şehirde doğuya has seçeneklerle batı tarzında gastronomi seçeneklerinin artmasında etkili oldu. İstanbul’un tarihi yarımadası veya daha “batı tarzı” olan noktalarının her birinde damağınıza hitap eden bir lezzet noktası bulmanız son derece kolay.

Döner, ıslak hamburger, lahmacun, simit, börek, tantuni veya midye dolma gibi İstanbul’a has lezzetleri denedikten sonra gastronomi turunuzu baklava, kadayıf, künefe veya kaymak gibi Türk Mutfağı tatlıları ile sonlandırmalısınız.

İstanbul’un lezzetlerini keşfetmek için Beyoğlu, Sultanahmet, Eminönü ve Tahtakale, Kadıköy, Beşiktaş, Beyazıt gibi noktaları aklınızda tutun ve kiralık daire alternatiflerini bu noktalardan seçmeye çalışın.

Alışveriş İçin En İdeal Noktalar, Pazarlar ve Bedestenler

Tarihi yarımada olarak isimlendirilen Beyazıt, Eminönü-Tahtakale, Saraçhane ve Sultanahmet pek çok tarihi çarşıya ev sahipliği yapıyor. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Tahtakale gibi tarihi çarşı ve bedestenler ön plana çıkanlar arasında.

İstanbul, dünyaca ünlü lüks markaların da ürünlerini sergilediği bir şehir. Eğer tarihi dokudan uzak ve ünlü markaların bulunduğu alışveriş merkezlerini ziyaret etmek istiyorsanız tercihiniz Nişantaşı, Bebek, Levent gibi semtler olmalı.

Şehri gerçekten tanımak ve her noktasını keşfetmek sizin epey zamanınızı alabilir. Balat ve Bomonti’de çoğunlukla hafta sonu kurulan antika pazarları, son yıllarda şehrin yerlileri arasında popülerken, Tahtakale, Mısır Çarşısı, Eminönü, Saraçhane, Mahmutpaşa gibi tarihi alışveriş noktaları ise turistlerin ilk adresleri arasında.

Beyoğlu, Beşiktaş ve şehrin Avrupa Yakasında bulunan alışveriş merkezleri ise dünya markalarının ürünlerini almak isteyenleri bekliyor. İstanbul’un saydığımız tüm bu alışveriş noktalarını ve semt pazarlarını deneyimlemek isterseniz, İstanbul’un size cömert olacağından hiç şüpheniz olmasın.

Boğaz’ın Eşsiz Güzelliği ve İstanbul Boğaz Turları

Boğaz, hiç şüphesiz İstanbul’un en önemli değerlerinden. Yoğun geçen bir keşif gezisinden sonra veya sadece sakinleşmek için, Marmara Denizi Kıyısında bulunan tur seçeneklerini değerlendirebilir, Rumeli Hisarı ve tarihi yalıları uzaktan görebilirsiniz.

Boğaz sefası yapmak, İstanbullular ve ziyaretçiler için “yapılacaklar listesinde” ilk sıralarda bulunmalı.

İstanbul Boğazı’nın güzelliklerini daha iyi yaşamak için ayrıca kıyı kesimlerindeki kafe ve restoranları da tercih edebilirsiniz. Işıl ışıl bir akşam yemeği için balık restoranları, Türk Kahvesi eşliğinde gün batımını izlemek veya simit ve çayın eşlik ettiği mütevazı bir vapur gezintisi; İstanbul Boğazı’nın güzelliklerini keşfetmek için pek çok farklı seçeneğiniz bulunuyor.

İstanbul, Yenilenmek İçin Harika Bir Nokta

İstanbul, eşsiz pek çok güzelliğinin yanında ferahlayıp gevşeyeceğiniz tarihi hamamları ile de dikkat çekiyor. Beyoğlu, Galata ve Sultanahmet gibi pek çok noktada bulunan Tarihi İstanbul Hamamlarını ziyaret etmeyi, gezinizi lezzetli bir Türk Kahvesi ile sonlandırmayı sakın ihmal etmeyin.

Hamamlar, Türkiye için olduğu kadar İstanbul için de son derece önemli. Ancak söz konusu “yenilenmek” olduğunda, İstanbul’un size sundukları bununla da sınırlı değil.

Dünyada meydana gelen çeşitli gelişmeler, Türkiye’yi ve doğal olarak İstanbul’u çeşitli açılardan cazip hale getirdi. Sağlık turizmi, bunlardan bir tanesi. Kur farkının meydana getirdiği fiyat avantajı, İstanbul’un bir “turizm” şehri değil aynı zamanda “sağlık turizmi” şehri olmasını da sağladı.

Büyükşehir, Rahat Ulaşım Seçenekleri

Tarihte bilinen ilk yeraltı treni (metro) örneklerinden birisi İstanbul’da bulunuyor. Karaköy’den Beyoğlu’na uzanan ve 1875 Yılında hizmete giren “Tünel”, şehirde mutlaka görmeniz gereken noktalar arasında.

İstanbul, tek kelime ile büyülü ve cazibeli bir şehir. Cazibe, her metropolde olduğu gibi İstanbul için de çeşitli sorunları beraberinde getiriyor. Neyse ki ulaşım, İstanbul’un üstesinden geldiği sorunlar listesinde ilk sırada.

Merkezi bir noktadan ev kiralarsanız raylı sistemler veya diğer toplu taşıma araçları ile hemen her noktaya kolayca ulaşabilirsiniz. Ancak merkezi lokasyonlardaki daire fiyatları diğerlerinden biraz daha pahalı olabilir.

Şehrin turist akınına uğradığı yaz aylarında araç trafiği sizin için sorun olsun istemezseniz, kesinlikle buna değer. Şehir aynı zamanda Marmara Denizi’nin tadını çıkarmanızı sağlayan deniz ulaşım araçları, yeni açılan büyük ve geniş havalimanları ile de dikkat çekiyor.

Tam Bir Kültür Başkenti

İstanbul’un Avrupa ve Asya Kıtaları farklı türden pek çok deneyimi sizlere sunuyor. Tarihi yapılar, boğaz ve cıvıl cıvıl çarşılara ek olarak şehir aynı zamanda müzeleri, sergileri ve eğlence mekanları ile dikkat çekiyor.

Kültür başkentini yakından incelemek ve geçmiş ile olan bağını keşfetmek isterseniz İstanbul Modern Sanatlar Müzesinde modern sanat eserlerini inceleyebilir, Arkeoloji Müzesi veya Ayasofya’yı ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Avrupa Yakasında bulunan Rumeli Hisarı, konser organizasyonları ile dikkat çekerken, Harbiye Askeri Müzesi, “Mehter Konserleri” ile meraklıları kendine çekiyor. Seyahatiniz süresince bu bölgedeki etkinlikleri takip etmenizde de fayda var.

İstanbul’un İki Kıtası ve Semtleri

İstanbul, iki kıta üzerine kurulmuş bir şehirdir. Her kıtada farklı türden lezzet ve keşfedilmeyi bekleyen lokasyonlar bulunur. Ayrıca şehir size Türk misafirperverliğini tadabileceğiniz bir ortam sunuyor.

Şehri muhteşem kılan unsurlardan bir diğeri de elbette semtleri. İstanbul’un her semtinin kendisine has bir hikâyesi ve kimliği bulunuyor.

İstanbul Avrupa Yakası

İstanbul’un “modern yüzü” ismini verebileceğimiz İstanbul Avrupa Yakası, şehrin en kalabalık noktaları arasında geliyor. Ulaşım rahatlığı sizin için önemliyse ve şehri doya doya yaşamak isterseniz, İstanbul Avrupa Yakasında bulunan semtler ilginizi çekebilir.

Nişantaşı, Bebek, Rumelihisarı, Beşiktaş, Levent, Beyoğlu, Cihangir gibi semtler, İstanbul Avrupa Yakası’nda en dikkat çeken semtler arasında geliyor. Bu lokasyonlardaki daireler, merkezi ulaşım noktalarında oluşları gibi çeşitli avantajlar sunuyorlar.

Ayrıca modaya yön veren markaların en çok beğenilen ürünlerine de buradan ulaşabilirsiniz. Yani alışverişe önem veriyorsanız bu bölgeler sizin için bulunmaz bir nimet olacak.

İstanbul Anadolu Yakası

İstanbullular için, şehrin Asya Kıtasında bulunan kısmı çok daha sakin. Anadolu Hisarı, Kadıköy, Bağdat Caddesi gibi cazibe noktaları ile dikkat çeken İstanbul Anadolu Yakası Avrupa Yakasına iki köprü, vapur seferleri ve raylı sistemlerle bağlanıyor.

Bu yakanın en çok ön plana çıkan yeri ise Kadıköy. Kendine has tarzı, eğlence mekanları ve kültür mozaiği ile sizi bambaşka bir dünyaya taşıyor. Ayrıca ulaşım merkezinde yer alması bu bölgeye erişimi kolay hale getiriyor.

İstanbul’u vapur gözünden izlemek istiyor ve daha sakin bir destinasyon arıyorsanız Anadolu Yakası sizin için ideal. Şehrin bu kısmı aynı zamanda İstanbul’da kiralık ev bakanlar için diğer yakaya nazaran daha uygun fiyat opsiyonlarıyla da dikkat çekiyor.

İstanbul Tarihi Yarımada

İstanbul için “tarihi yarımada” ifadesi, Eski İstanbul’un Surların içinde kalan tarihi alanı tanımlamak için kullanılıyor. Tarihi Yarımada, aslında Avrupa Yakası’nın bir parçası ve iki adet köprü ile ana kıtaya bağlanıyor.

İstanbul’un tarihi zenginliklerini yakından görmek isterseniz, burası tercih edebileceğiniz en ideal konaklama seçeneklerine sahip. Kendinizi şaşırtmak için tarihi yarımada ve Avrupa Yakası’nın birleştiği Haliç, Eyüp Sultan ve Pierre Loti Tepesi gibi noktaları ziyaret planınıza eklemeyi unutmayın.

İstanbul’un tüm güzelliklerini keşfetmek için ise toplu taşıma araçları oldukça kullanışlı. Raylı sistemlerin birbirine entegrasyonu tek bilet ile şehrin bir ucundan diğerine ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca iki kıta arasında geçişler için vapurlar oldukça iyi bir alternatif.

Ancak aynı rahatlığı karayolu için söylemek çok da mümkün değil çünkü trafik oldukça yoğun. Her ne kadar şehrin tüm bölgelerine belediye otobüsü olsa da toplu taşıma için son tercihiniz olmalı. Taksiler de aynı kategori altında değerlendirilebilir.

Özet

Kültür, tarih, gastronomi, sağlık turizmi ve diğer güzellikleri ile İstanbul, tüm dünya için de yeryüzündeki en eşsiz şehirlerden birisi. Tarihi yapıları, çarşı ve pazarları, restoranları ve lezzetleri ile dikkat çeken, iki kıta üzerine kurulu olan şehri tam manasıyla yaşayabilmek ve anlayabilmek için, iyi bir planlama olmazsa olmazlardan.

Zamanın kaybolduğu, yeni ve eskinin birbirine girdiği İstanbul’u gezmek, bu şehri her anıyla yaşamak için şehrin tüm noktalarına yakın bir konaklama tercihi yapmalısınız. Özellikle keşfedilmesi gereken lokasyonlara yürüme mesafesindeki ya da toplu taşıma araçlarına yakın bir yerde konaklarsanız İstanbul seyahatiniz büyük ölçüde rahatlatmış olursunuz.