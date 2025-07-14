İstanbul dünyanın en büyük kentleri ile yarışıyor: Ama kazanan vatandaşlar değil

Deutsche Bank raporuna göre, İstanbul bir ve üç odalı daire kira artışında yüzde 178.5 ve yüzde 193,1 ile en zengin şehirleri geride bıraktı. Mega kent İstanbul, en yüksek gelire sahip Cenevre ile kiralıkta en pahalı şehir New York’u kira artış hızında geçti.

Almanya’nın en büyük bankası konumun­daki Deutsche Bank, dünyanın en ucuz ve en pahalı şehirlerinin yer aldığı ‘Dünya Fiyatları 2025 Haritalaması’ raporunun dokuzuncusunu yayımladı. Yaşam kalitesin­den kira maliyetine kadar çe­şitli konularda 69 ülkenin in­celendiği rapordaki belir­lemelere göre, son beş yılda şehir merkezlerinde kiralar en çok İstanbul’da arttı.

Dünya'dan Hamide Hangül'ün haberine göre, mega kent, son beş yılda üç odalı daire kira fiyatların­da dolar bazında yüzde 193,1 ve bir odalıda yüzde 178,5’lik artış oranıyla 69 dünya şeh­rini geride bıraktı. Böylelikle İstanbul, üç odalı dairede or­talama bin 764 dolar (70 bin 339 TL) kira fiyatıyla liste­nin 53’üncü sırasında yer aldı. Rapora göre, söz konusu kira 2020 yılında 602 dolardı.

İstanbul’un ardından en fazla artış Riyad’da yüzde 151,7’lik oranla görülürken, bu şehri Mexico City yüzde 87,8’lik artışla izledi. Kirada en pahalı şehir ise 8 bin 388 dolarla (334 bin 467 TL) New York oldu. Yine üç odalı dai­re kirası en yüksek şehirler­de New York’u; Singapur 6 bin 216 dolar, Boston 6 bin 91 dolar, Londra 5 bin 560 dolar, San Francisco 5 bin 424 dolar, Zürich 4 bin 955 dolar, Hong Kong 4 bin 807 dolar, Cenevre 4 bin 693 dolar, Chicago 4 bin 683 dolar ve Dubai 4 bin 589 dolarla izledi.