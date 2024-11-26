Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Cerrahpaşa semtinde bulunan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji bölümünde yangın meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

Yangının hastanenin depo bölümünde meydana geldiği belirtildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlere müdahale devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, hastalar ve sağlık çalışanları hızla tahliye edildi. Hastane çevresi boşaltılırken, alana çok sayıda güvenlik görevlisi ve polis geldi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Bina içerisinde bulunan kırmızı alandaki hastalar dışında tüm hastalar dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri, yangın bölgesindeki hastaları güvenli alanlara taşıdı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor.

Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri hem içeriden hem de dışarıdan çalışmaları sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları devam ettiği bildirildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Halk arasında Samatya Hastanesi adıyla bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ayniyat deposunda çıkan küçük çaplı yangın kontrol altına alınmıştır. Hastalara sıçrayan bir durum yoktur. Hastalar dumandan etkilenmesin diye başka kliniklere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altındadır. Alev yoktur sadece duman kalmıştır" denildi.

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