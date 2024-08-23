İstanbul el değiştiriyor. Sokakta kaldığınızda duymadım demeyin

İstanbul'da yaşam koşulları, hayat pahalılığının etkisiyle giderek zorlaşıyor. Aylık gelirlerinin büyük kısmını kiraya ayırmak zorunda kalan birçok kişi, geçinme zorluğu nedeniyle şehri terk etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 581 bin kişi İstanbul'dan göç etti. Şehir, dünya çapında en pahalı yerler arasında üst sıralarda yer almaya başladı. Göç edenlerin ardından İstanbul’a ‘süper zenginler’ yerleşti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ilan sitelerinde aylık kirası 1 milyon lira ve üzerinde olan birçok rezidans, daire ve villa bulunmakta. ‘Ultra-zengin’ kesimin ‘ultralüks gayrimenkullere’ olan ilgisiyle kiralar 2,5 milyon liraya kadar çıkıyor. Bu rakam, Singapur, Zürih, Cenevre, New York, Hong Kong ve Los Angeles gibi şehirlerde bile nadir görülüyor. İstanbul’daki kiralık konutlar, bu şehirlerdeki en pahalı mülkleri geride bırakıyor.

AYLIK KİRASI 1 MİLYONDAN 2,5 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKAN DAİRELER HIZLA KİRALANDI

İstanbul'da aylık kirası 1 milyondan 2,5 milyon liraya kadar çıkan daireler hızla kiralanıyor. Lüks gayrimenkul sektörü uzmanı Erkan Zing, bu yüksek kiraların arkasında çok sayıda yerli ve yabancı milyarderin olduğunu belirtiyor. Zing, “İstanbul’da yaşamak isteyen milyarderler, otel yerine uzun dönem kiralık ev tercih ediyorlar. Yüksek kiralar, lüks yaşam ve prestij için bu kesim tarafından talep ediliyor,” diyor.

LÜKS SİTELERDE YAŞAMAK PRESTİJ GÖSTERGESİ

Rus oligarklar, Arap şeyhleri ve Anadolu’nun ultra zenginleri, İstanbul’un lüks projelerinden ev kiralayanlar arasında. Emlak sektörü temsilcileri, bu kişilerin genellikle tatil veya iş amacıyla İstanbul’da kalmak istediklerini ve otel yerine kiralık konut tercih ettiklerini ifade ediyor. Lüks sitelerde yaşamak, bu kişiler için bir prestij göstergesi haline gelmiş durumda.

30 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE SERVETİ OLAN KİŞİ SAYISI 1.932 KİŞİ

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in 2024 raporuna göre, Türkiye’de 30 milyon doların üzerinde serveti olan kişi sayısı 2022’de 1.761 iken, 2023’te 1.932 kişiye yükseldi. Ultra zenginlerin İstanbul’u tercih etmesi, şehirdeki lüks konut talebini artırıyor.

REZİDANSIN İLAN FİYATI 298 MİLYON LİRA

İstanbul’daki bir evin değeri, genellikle 200 ile 212 aylık kira bedeline eşdeğer. Örneğin, 1,1 milyon liralık kira bedeli olan bir rezidansın satış fiyatı 220 milyon lira ile 233 milyon lira arasında değişiyor. Benzer bir rezidansın ilan fiyatı ise 298 milyon lira olarak belirlenmiş. Bu, evin aylık kira getirisi 1,4 milyon lirayı bulmalı ki, fiyatı makul kabul edilsin.

"LÜKS SEGMENTTEKİ KİRALIK MÜLKLERİN SAYISI DAHA AZ”

Lüks konut piyasasında sıkıntı yaşanmadığını belirten emlak uzmanı Erkan Zing, “Lüks konut kiralama ve satışı konusunda talepten memnunuz. İstanbul genelinde satılık 580 bin konut bulunuyor, ancak lüks segmentteki kiralık mülklerin sayısı daha az” dedi. Zing, yabancı yatırımcıların Türkiye’yi lüks konut alımı için tercih ettiğini, Türk yatırımcılarının ise alternatif bölgeleri değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.