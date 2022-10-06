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İstanbul'da okul önleri ve çevresinde polis denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çeşitli birimlerden çok sayıda ekiple okulların çevresinde denetim yapıldı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:50
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çeşitli birimlerden çok sayıda ekiple okulların çevresinde denetim yapıldı

İstanbul'da okul önleri ve çevresinde polis denetimi
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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerindeki şüpheliler, umuma açık yerler, okul servis araçları, park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime mobil okul timleri ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı.

Kartal'daki okulların önünde ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilere GBT ve üst araması da gerçekleştirildi.

Okul çevresinde bulunan tekel bayisine de giren ekipler, evrak kontrolünün ardından iş yeri çalışanlarına, yaşı küçük bireylere sigara ve alkollü içecek satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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