İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Devletimizin çelik yumruğu ile karşı karşıya kalacaklar

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, polis teşkilatının 180’inci yıldönümünde ilk röportajını tv100’e verdi.

Milyonlarca nüfusa sahip olan İstanbul çeteler, suç örgütleri ve bireysel suçlular dünyanın en büyük metropollerinden biri. Suç oranı da azımsanmayacak seviyede...

YENİ YÖNTEMLER UYGULANACAK MI?

Peki megakentte suç oranı nasıl düşürülecek, suç ve suçluyla mücadelede yeni yöntemler mi uygulanacak?

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız merak edilenleri tek tek yanıtladı.

"Devletimizin kadife eldiveninin içerisinde çelik yumruğu ile karşı karşıya kalıyorlar, kalacaklar.Gençliğimizi geleceğimizi çaldırmayacağız." sözleri ile röportaja başlayan Yıldız, tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu için de "30 yıllık bir dostumla karşı karşıyayım" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Selami Yıldız, yeni nesil mafya ile mücadelenin kararlılılıkla sürdüğünü vurguladı. Yıldız, "Sosyal medya platfomları genellikle yurtdışı menşeili tabi.Çabalarımız siber şube müdürlüğümüz asayış müdürlüğümüz , diğer ilgili şube müdürlüğümüz organize bu konuda sosyal medyada takibini de zaten yapıyorlar.Tabi teknolojinin imkanlarından faydalanarak özellikle sosyal medya ve özellikle internet sağlayıcıları üzerinden haberleşme yapan kitle ve sempati uyandırmaya çalışan mafya türlerine yönelik bizimde teknolojik imkanlarını kullanıp mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz.Ancak şunu ifade etmek istiyorum sıklıkla organize suç örgütleri ile mesajımız şu devletimizin kadife eldiveninin içerisinde çelik yumruğu ile karşı karşıya kalıyorlar kalacaklar." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA RUHSATSIZ SİLAHLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAYLAR DA HAYLİ FAZLA…

Yıldız, "Ruhsatsız silah, suça potansiyel bir şey...Bu konuda hassasiyetle takip yapıyoruz Ekiplerimiz özellikle araç aramalarında iş yeri aramalarında bu konuya dikkat ediyorlar.Biraz önce gördünüz.11 kalaşnikof, 11 tabanca Esenyurt ilçemizde bir suç gurubuna yapılan operasyonda, yakaladılar ve suç guruplarına yönelik eş zamanlı olarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Her sabah operasyon yapıyoruz tabi, İstanbul’da hergün 7/24 hergün teşkilatımız ayakta" dedi.

YILDIZ, ZEHİRLE MÜCADELEYE DE DİKKAT ÇEKTİ

Sokakta satıcı bırakmayacaklarını söyleyen Yıldız, "Gençliğimizi geleceğimizi çaldırmayacağız, arkadaşlarımızın temel mesajı bu. Uyuşturucu ile mücadelede her ilçede operasyonlarımızı sürdürüyoruz . Şehitlerimizin anısını yapıyoruz bu operasyonları sokaklarda bir tek satıcı kalmayana kadar.." ifadelerini kullandı.

"SPOR MÜSABAKALARINDA DA ÜST DÜZEY ÖNLEM ALIYORUZ"

"78 bin spor karşılaşmanın yaklaşık 22 bin üzeri İstanbulda söz konusu oluyor. Büyük maçlar burdaa oluyor arkadaşlarımız ile öncesinden planlıyoruz ,daha öncesinden tatbikatımızı yapıyoruz, İstanbul'da spor güvenliğini sporu fair playa uygun bir şekilde yaşanması için spor güvenliğini üst düzeyde alıyoruz."

SUÇ ÖNLEME ÇALIŞMALARINA DA DİKKAT ÇEKTİ

"İlçe emniyet müdürlüklerimizin asayış büro amirliklerini önemli oranda artırdık, önleyici hizmeti yani suçu olmadan önlemek önemli olan bu.Arkadaşlarımız ciddi bir çalışma sergiliyor, bizde katılıyoruz malumunuz uygulamalarımıza ilçe ilçe devam ediyoruz"

MESLEKTAŞLARINI POLİS TEŞKİLATININ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE DE TEBRİK ETTİ

"Çocukluğumu, gençliğimi yaşadığım teşkilat emniyet teşkilatı...Ne kadar fedakar ne kadar özverili bir hizmet yaptığını devletimize milletimize biliyorum.O arkadaşlarımıza da ailelerine de sağlık huzur diliyorum. Fedekar kardeşlerimizin 180. yılını tebrik ediyorum"