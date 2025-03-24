İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan Şehzadebaşı Camisi ve Saraçhane Parkı'nda hasar incelemesi

Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İBB’ye yönelik soruşturmaları protesto eden izinsiz gösterilerde zarar gören Saraçhane Parkı ve Şehzadebaşı Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'na gelen Yıldız, görevli il emniyet müdür yardımcılarından bilgi aldı ve parkın çevresinde incelemelerde bulundu.

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Daha sonra Şehzadebaşı Camisi'ne geçen Yıldız, izinsiz gösteriler sırasında zarar gördüğü ifade edilen haziredeki kabirleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

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Gösterilerde meydana gelen zararların tespiti sürüyor.

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