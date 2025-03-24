İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan Şehzadebaşı Camisi ve Saraçhane Parkı'nda hasar incelemesi

Fatih'teki Saraçhane Parkı'na gelen Yıldız, görevli il emniyet müdür yardımcılarından bilgi aldı ve parkın çevresinde incelemelerde bulundu.
Daha sonra Şehzadebaşı Camisi'ne geçen Yıldız, izinsiz gösteriler sırasında zarar gördüğü ifade edilen haziredeki kabirleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Gösterilerde meydana gelen zararların tespiti sürüyor.
Ümit Özdağ'ın mektubu Saraçhane'ye damga vurdu!
Yenikapı'da terörist APO videosu. Saraçhane'de polis müdahalesi!
Özgür Özel ve İmamoğlu ailesi Çağlayan'dan Saraçhane'ye geçiyor