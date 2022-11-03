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İstanbul Emniyeti açıkladı: Bir haftada 248 kg uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içerisinde 5 farklı ilçede düzenlenen operasyonlarda, çeşitli türde 250 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirirken, 7 kişi de gözaltına alındı. Yakalanan uyuşturucu içerisinde 64 kg kokain ve 8 kg metamfetamin bulunması da dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:29
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İstanbul Emniyeti açıkladı: Bir haftada 248 kg uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti açıkladı: Bir haftada 248 kg uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"yle ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik, 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında Küçükçekmece, Fatih, Sultangazi, Bakırköy, Beylikdüzü'nde 3 adrese ve 3 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 176 kilo Hint keneviri (Marihuana), 64 kilo 495 gram kokain, 8 kilo 70 gram metanfetamin olmak üzere toplam 248 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli de gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Narkotik ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi.

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