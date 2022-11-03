İstanbul Emniyeti açıkladı: Bir haftada 248 kg uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"yle ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik, 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında Küçükçekmece, Fatih, Sultangazi, Bakırköy, Beylikdüzü'nde 3 adrese ve 3 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 176 kilo Hint keneviri (Marihuana), 64 kilo 495 gram kokain, 8 kilo 70 gram metanfetamin olmak üzere toplam 248 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli de gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Narkotik ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi.