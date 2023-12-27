İstanbul Emniyetinde deprem. Hangi müdür nereye gitti

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde çok sayıda "Ara Atamalar" yapıldı. Atamalar sonucunda çok sayıda amir ve müdürün görev yeri değişti.

İşte atama sonrası yerleri değişen emniyet müdürleri ve görev yerlerinin listesi:

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İstanbul Anadolu Yakası İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Sarıyer yeni İlçe Emniyet Müdürü ise Hüseyin Güleç oldu

Adalar İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur oldu.

Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun, Avrupa Yakası İkinci Bölge İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Esenler yeni İlçe Emniyet Müdürü ise Muhammet Ahmet Katipoğlu oldu.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser oldu.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin oldu.

Turizm Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü Ercan Bilgili, İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Gülseda Torun atandı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol, İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser olurken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevi de İstanbul Emniyeti'nin en deneyimli isimlerinden Ömer Faruk Ataş'a devroldu.

İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş, aynı zamanda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevi de yürütecek.