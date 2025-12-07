Türkiye'nin seçkin okullarından olan İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşananlar kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Şiddet, taciz ve istismar olayları üzerine İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim Müfettişleri idari soruşturma başlattı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığını vurguladığı açıklamasında, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

OKUL YÖNETİMİ DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATTI

Konuyla ilgili okul yönetimi de açıklama yaptı. "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

KIZ ÖĞRENCİLERDEN YAZILI AÇIKLAMA

Sosyal medya platformu X'te "İstanbul Erkek Lisesi Kız Öğrencileri" imzasıyla bir açıklama yayınlandı. Okulda yaşanan olumsuzluklar dile getirildi ve "Bedenine, sesine, varlığına göz dikenlere karşı susma. Bu hikâyenin suçlusu sen değilsin hiç olmadın" denildi. Bildiride, asıl şiddetin yalnızca yedi 9. sınıf öğrencisine değil, tüm kız öğrencilere yönelik psikolojik bir baskı ve taciz biçiminde yaşandığı vurgulandı.