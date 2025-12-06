Şiddet olayları gençlerin arasında hızla yayılıyor. Türkiye'nin en prestijli okullarından olan İstanbul Erkek Lisesi'nde kelimenin tam anlamıyla eşkıyalık yaşandı. Aralarında 2024 LGS Şampiyonunun da olduğu yedi kişinin karıştığı inanılmaz bir olay yaşandı.

Sabah'ın haberine göre yedi öğrenci, Whatsap gruplarında bazı kızlar hakkında mesajlaştılar. Mesajların okulda yayılmasıyla, 11. sınıf öğrencilerinin 24 Kasım akşamı mesajları atan öğrencilerin kaldığı yatakhaneye gittiği iddia edildi.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

İddiaya göre 11. sınıf öğrencileri 9. sınıfların yatakhanesine gelerek bıçak ve muşta gösterip yedi genci sinema odasına götürdüler.

Feci şekilde darp edilen gençlerden birisinin kulak zarı yırtılırken telefon ve tabletlerinin de izinsiz alındığı söyleniliyor. Aileler yaşananları öğrendikten sonra savcılığa şikayette bulundular.

MEB'in idari, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli soruşturma başlattığı öğrenildi.