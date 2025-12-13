Türkiye'nin en prestijli okullarından birisi olan İstanbul Erkek Lisesi yaşanan skandal olaylarla kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Taciz listeleri iddiaları, şiddet ve zorbalık olaylarından sonrasında İl müfettişleri olaya el atmıştı. Taciz listesi paylaştığı söylenen çocukların altısı Ankara Fen Lisesi'ne biri de Adana Fen Lisesi'ne nakledilmişti. Olayda adı geçen öğrencilerden bazıları nakil olarak gittikleri okullarda zorbalığa uğradığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre okul müdürü Yılmaz Arslan açığa alındığı ifade edildi. Arslan'ın dün okula gelmediği ve soruşturma sonucuna göre hakkında ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ kararı verilebileceği belirtiliyor.