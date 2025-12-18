İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli liste hazırladığı iddiası ve ardından pansiyonda çıkan kavga, hem idari hem de adli soruşturmaya dönüştü. Olayların kontrol altına alınamaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sert tedbirler aldı.

YÖNETİM AÇIĞA ALINDI

25 Kasım'da erkek pansiyonunda 11. sınıfların, liste hazırladığı iddia edilen 9. sınıf öğrencilerini darp etmesiyle patlak veren olaylar sonrası İstanbul Valiliği soruşturma başlatmıştı. Soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, incelemelerin selameti açısından Okul Müdürü ve Müdür Başyardımcısı'nı açığa aldı. Müfettiş raporunun önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

3 ÖĞRENCİ SAVCILIĞA GİTTİ

Okul koridorlarından adliye koridorlarına taşınan olayda, "darp" iddiasıyla 3 öğrenci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 11. sınıf öğrencileri tarafından dövüldüklerini öne süren bu öğrencilerin şikayeti üzerine savcılık soruşturmayı genişletti.

SAVCILIK PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayların ardından "taciz listesi" hazırladığı iddia edilen bazı öğrencilerin velileri tarafından okuldan alınarak farklı illere götürüldüğü öğrenildi. Başsavcılık, bu öğrencilerin gittikleri illerde de darp edilip edilmediklerine dair şikayette bulunup bulunmadıklarını tespit etmek için ilgili başsavcılıklara ve kolluk kuvvetlerine yazı gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Skandal, okulun 9. sınıfındaki bir grup erkek öğrencinin, kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve taciz tehditleri içeren bir liste hazırladığı iddiasıyla patlak vermişti. Kız öğrenciler yayınladıkları bildiride, "Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelere maruz kaldık" diyerek isyan etmişti. Bu listenin ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım gecesi erkek pansiyonunda üst sınıf öğrencileri, listeyi hazırlayan grubu darp etmişti.