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İstanbul Esenler SYDV 3 işçi alacak

İstanbul Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:23
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İstanbul Esenler SYDV 3 işçi alacak

İstanbul Esenler SYDV 3 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI 

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR

Esenler ilçesinde en az 1(bir) yıldır ikamet ediyor olmak (Nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile belgelendirilecek) 

B Sınıfı Ehliyet Belgesine sahip ve aktif araç kullanabiliyor olmak

En az 4(dört) yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; Çalışma Ekonomisi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslar Arası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak

İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2021-2022) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşından gün almamış olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

Üniversite diploması aslı ile fotokopisi

Sürücü belgesi

Askerlik belgesi

6 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi

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