İstanbul Esenler SYDV 3 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
ÖZEL ŞARTLAR
Esenler ilçesinde en az 1(bir) yıldır ikamet ediyor olmak (Nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile belgelendirilecek)
B Sınıfı Ehliyet Belgesine sahip ve aktif araç kullanabiliyor olmak
En az 4(dört) yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; Çalışma Ekonomisi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslar Arası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak
İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2021-2022) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşından gün almamış olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
Üniversite diploması aslı ile fotokopisi
Sürücü belgesi
Askerlik belgesi
6 adet vesikalık fotoğraf
Adli sicil belgesi
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