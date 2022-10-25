İstanbul Esenler SYDV işçi alacak

İstanbul Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacağını açıkladı.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlikle ilişiği olmamak,
Esenler’de ikamet etmek,
MS Office programlarını kullanabilmek.
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