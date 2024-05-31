İstanbul Esenler’de her detayı korkunç tecavüz! 17 yaşında zihinsel engelli kıza yapılanları ifşa etti

İddiaya göre İstanbul’un Esenler ilçesinde korkunç bir tecavüz olayı yaşandı. Mağaza sahibi yanında çalışan yüzde 40 zihinsel engeli Y.A’ya tecavüz etti.

Y.A’yı ailesine söylememesi için tehdit eden mağaza sahibi, karısından boşanıp evleneceğini söyledi.

Tecavüzden sonra mağaza sahibinin 2 rekat namaz kılıp, “Kalk ben günahlarımdan arındım. Sıra sende sen de günahlarından arınacaksın” dediği ileri sürüldü.

Mağdur Y.A’nın teyzesi bir video yayınlayarak, “Bu adam üç yıl beş yıl yatıp çıksın istemiyoruz. Bir genç kızın hayatını bitirdi. Allah rızası için bize yardım edin ne olur” ifadelerini kullandı.

İşte tecavüze uğrayan Y.A’nın teyzesinin yaptığı açıklama:

“TECAVÜZDEN SONRA 2 REKAT NAMAZ KILDI”

Ben 17 yaşında yüzde 40 zihinsel engelli olan Y.A’nın teyzesiyim. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Yeğenim Ali Kara tarafından tecavüze uğradı.

Detaylar çok korkunç anlatılacak gibi değil. Tecavüzden sonra 2 rekat namaz kıldı. Yeğenime sadece şu sözleri söylemiş ‘Kalk ben günahlarımdan arındım. Sıra sende sen de günahlarından arınacaksın’

“ANNENİ BABANI ÖLDÜRÜRÜM, BİZE BİR ŞEY OLMAZ”

Yeğenimin bize söylememesi için defalarca tekrar ederek tehdit etmiş. Anneni öldürürüm, babanı öldürürüm. Bize hiçbir şey olmaz, benim arkam sağlam. Karımı boşayacağım, seni kendime karım yapacağım ve bunun gibi bir sürü şey. Yeğenimin tek korkusu bize zarar vermesiymiş. Sizlerin desteğinize ihtiyacım var.

“İŞ YERİ YEĞENİMİN EVİNİN ÖNÜNDE”

Bu adamın iş yeri benim yeğenimin hemen önünde. Lütfen bizlere yardım edin, sesimizi duyurun. Kimseden maddi bir talebimiz yok, sadece manevi desteğe ihtiyacımız var. Bu adam üç yıl beş yıl yatıp çıksın istemiyoruz. Bir genç kızın hayatını bitirdi. Allah rızası için bize yardım edin ne olur.