Okul bahçesinde driftin cezası ağır oldu! 48 bin lira

Esenler'de otomobiliyle okulun bahçesine girerek drift atan sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyerek sürücüyü yakalayan polis 48 bin 559 lira ceza kesti.

Olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde meydana geldi. Otomobiliyle bahçeye giren sürücü, biriken karların üzerinde drift attı. Bir mahalle sakini o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüleri ihbar olarak kabul eden polis ekipleri, kimliği tespit edilen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 48 bin 559 lira para cezası keserken trafikten menedilen aracı çekiciyle otoparka kaldırıldı.