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Esenyurt'ta akıllara zarar zehirlenme vakası: Dükkan sahibinin yaptığı yanlış tüm apartmanı etkiledi

İstanbul Esenyurt'ta ilaçlanan dükkandan sızan koku, iş yerinin üst katlarında kalan vatandaşları zehirledi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:46
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İstanbul Esenyurt'ta akıllara zarar zehirlenme vakası: Dükkan sahibinin yaptığı yanlış tüm apartmanı etkiledi

Esenyurt'ta akıllara zarar zehirlenme vakası: Dükkan sahibinin yaptığı yanlış tüm apartmanı etkiledi
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İHA'da yer alan habere göre olay, geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın zemin katındaki fırın dükkanı sahibi, iş yerini ilaçlattı.

Bir süre sonra fırının havalandırma boşluğundan sızan ilaç kokusu, binadaki tüm katlara çıktı. İlaçtan etkilenen apartman sakinleri, binadan çıkarak soluğu dışarıda aldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken zehirlenen vatandaşlara müdahale etmek için binaya giren sağlık çalışanları da ilaç kokusundan etkilendi. Zehirlenen vatandaşlar, ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"GÖZLERİM KIZARDI, BOĞAZIM KURUDU..."
Konu ile ilgili konuşan esnaf Mercan Koç, “Biz burada esnafız. Aşağıdaki fırıncı, dükkanına ilaçlama yapmış. Büyük ihtimalle farklı bir ilaç kullanmışlar. Fırına ait havalandırmadan üçüncü ve dördüncü kata kadar ilaç sızmış. O katta oturanlar zehirlendi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de binaya girince kokudan etkilendi. Akşam birçok kişinin durumu kötüydü ama şimdi iyiler hepsi işlerine gitti. İtfaiye, zabıta ve AFAD ekipleri de buraya geldi. Fırıncı suçlarının olmadığını söyledi. Biz çok korkmuştuk. Ben de yardım etmek için yukarı çıktığımda gözlerim kızardı ve boğazım kurudu. İhmalin ilaçlama firmasında olduğunu düşünüyorum.” dedi.

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