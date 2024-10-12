İstanbul Esenyurt'ta hamile kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Namık Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 Ekim'de "cinsel saldırı" ihbarında bulunulması üzerine polis ekipleri söz konusu adrese sevk edildi.

Polis, Z.F. (37) isimli kadının taciz edildiğini ifade etmesi üzerine çalışma başlattı. Hamile olan kadının, polis ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli B.Ç.'yi (29) kısa sürede yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.