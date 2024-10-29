İstanbul Esenyurt'ta haraç istenen kuyumcu kurşun yağmuruna tutuldu! İş yeri sahibi o anları anlattı

İstanbul Esenyurt'ta yüzü maskeli bir şahıs, motosikletle bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. İş yeri sahibi Ufuk Yalçıntaş, saldırının haraç istemeleri nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti. Yaklaşık bir ay önce başka bir şubelerinin de kurşunlandığını belirten Yalçıntaş, olayın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiğini söyledi. Polis ekipleri, silahlı saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

SABAH SAATLERİNDE YAŞANAN DEHŞET

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, telefonla aranarak ve mesaj yoluyla haraç istenen Ufuk Yalçıntaş, para vermeyi reddedince tehdit edilmeye başlandı. Tehditlere aldırış etmeyen Yalçıntaş'a ait kuyumcu dükkanı, sabah saatlerinde kimliği belirsiz motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletle kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz ay da Yalçıntaş ailesine ait başka bir kuyumcu dükkanının kurşunlandığı öğrenildi. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİZDEN 5 MİLYON TL HARAÇ İSTİYORLAR"

Yaşanan silahlı saldırı hakkında konuşan iş yeri sahibi Ufuk Yalçıntaş, "Sabah saat 08.00'de Ahmet Arif Caddesi üzerinden Bağlarçeşme'ye gelirken siyah motor geliyor. Tek şahıs, yüzü kapalı. Tabanca ile 7 el ateş ediyor, iki tanesi camımıza geliyor, kalan 5-6 tanesi kepenkte kalıyor. Geçtiğimiz aydan bu yana telefonla arayarak, mesaj atarak bizden 5 milyon TL haraç istiyorlar. Bizi canımızla, malımızla tehdit ediyorlar. Geçtiğimiz ay da bize ait farklı bir kuyumcu dükkanımız kurşunlandı, 3 el ateş edildi. Aynı kişiler tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Devletimize güveniyoruz" dedi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.