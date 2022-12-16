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  • İstanbul'da sahte sanılan doktor gerçek çıktı. Başhekim tanımıyorum deyince ortalık karıştı

İstanbul'da sahte sanılan doktor gerçek çıktı. Başhekim tanımıyorum deyince ortalık karıştı

Bir yakınını hastaneye götüren kişi, doktorun davranışlarından şüphelenip kimliğini görmek istedi. Başhekim “Ben bu adamı tanımıyorum” deyince ortalık karıştı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:41
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İstanbul Esenyurt’ta özel bir hastanede bir doktorun kayıtsız olduğu öğrenildi. Sahte doktor paniği

İstanbul'da sahte sanılan doktor gerçek çıktı. Başhekim tanımıyorum deyince ortalık karıştı
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İstanbul Esenyurt’ta özel bir hastanede sahte doktor gerilimi yaşandı.

İHA’nın haberine göre, Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü. Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.

DOKTOR KİMLİK KARTINI GÖSTERMEDİ

Bu isteğe doktorun “Hayır” cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi.

BAŞHEKİM: BEN BU ADAMI TANIMIYORUM

O sırada tartışmaya dahil olan başhekimin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

DOKTOR SAHTE DEĞİL HASTANEYE KAYDI YOK

Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi. Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi olurken, yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.

Hastanede kendilerini muayene eden doktordan şüphelenen Özgür Gündem, “Bir özel hastaneye yeğenimi getirerek tedavi etmek istedim. Ateşi, kusması ve halsizliği vardı. Nazmi Uğur adında bir doktora girdik. Bize kaşe ve isim verirken biz orada doktorun hareketleri ve davranışlarından kuşkulandık. Doktor isminin Mehmet olduğunu söyledi. Raporu çıkarırken de Nazmi Uğur diye bir doktor ismi verildi. Hastane kayıtlarına baktığım zaman Nazmi Uğur çok farklı bir kişi bizi muayene eden başka bir insandı. Kimliğini görmek istedim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Başhekim geldiğinde ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi. Ondan dolayı da biz polisi aradık. Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, ‘Kusma, ateş var mı, nasıl durumu’ diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz” dedi.

TEKİRDAĞ'DA SAHTE DOKTOR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.


 

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gercek
16.12.2022 14:11
özel hastanede izinsiz çalıştırılan bir doktor.  
 
Ömer Ali Deniz
16.12.2022 14:09
Yaw panayır gibi memleket!  
 
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