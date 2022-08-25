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Esenyurt selyurt oldu. Akıntıya kapılanlar ölümle dans etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dereye dönen yokuşta yolun karşısında geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi akıntıya kapıldığı görüntüler dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:29
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:34
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İstanbul Esenyurt'ta sel. Akıntıya kapılanlar ölümle dans etti

Esenyurt selyurt oldu. Akıntıya kapılanlar ölümle dans etti
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DHA’nın haberine göre; Sel sularında sürüklenen çocuk park halindeki otomobile tutunurken, çevredeki bir kişi çocuğu koşarak yakaladığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sele dönüştü. Pınar Mahallesi’nde dereye dönen yokuşta, 1'i çocuk 2 kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken, akıntıya kapıldığı görüldü. Akıntıya kapılan çocuk bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile tutunduğu görüntüler dikkat çekti. Bir binanın altında bekleyen kişi ise çocuğu koşarak yakaladığı görüldü.

Yine aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın da sel sularına kapıldı. Yere düşen kadın, arabaya tutununca vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, üç kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken çocuk sel sularına kapılıyor. Güçlükle araba tamponuna tutunan çocuk, kurtarılıyor. Bir diğer görüntüde de kadın sel sularına kapılıyor. Kadın, vatandaşlar tarafından yol kenarına çekilerek kurtarılıyor.


 

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ÜLKÜCÜ
25.08.2022 15:16
imamoğlu tatilde mi  
 
Esenyurtlu
25.08.2022 13:46
21 yıl alt yapı için hiç sesini çıkarmamış Akp Esenyurt belediye başkanı görevini yapmamış sayılır şimdi ise kendi dönemlerine değil İBB başkanı İmamoğlu’na suçu atar  
 
Tosun Paşa
25.08.2022 13:42
Akp belediyeleri hiç alt yapıya önem verip yatırım yapmadı oysa alt yapı bir şehrin ilçenin hatta köyün olmazsa olmazıdır olmazda selde basar kanalda tıkanır lağımlar patlar içme suları kirlenir ………….  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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