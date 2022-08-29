Esenyurt'ta Tanzanyalı bir kadın boğazından bıçaklandı, yerde kaldığı anlar saniye saniye görüntülendi

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, eğlenceden çıkarak evine dönen Tanzanya uyruklu Norah K. isimli kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, yaralı Norah K. hastaneye kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin olduğunu belirtilirken, kanlar içinde yerde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.