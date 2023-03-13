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Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi’nde bulunan lüks restoranda yemek yiyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 07:53
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İstanbul Etiler'deki bir lüks restoranda silahlı kavga

Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
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İHA

Kavga, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddialara göre, yemek yemek için geldikleri restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Grupta bulunan bir kişi silahtan çıkan kurşunla yaralandı.

Yine iddiaya göre, saldırganlar yaraladıkları kişiyi de yanlarına alarak otomobille kaçtı.

Restoranda bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceleyip olay yeri çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri restoranın içinde uzun süre incelemelerde bulundu.
Kaçan saldırganların yakalanması için emniyetin soruşturması devam ediyor.

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