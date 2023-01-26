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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

İstanbul’da anneleri bir süre önce evi terk eden, babalarının ise bazen uğradığı çöp dolu evde yaşayan 3, 4 ve 7 yaşlarında 3 çocuk bulundu. Çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Galeri Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:48
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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

Eyüpsultan Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi ve 3 çocuğun evde yalnız olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ihbarın geldiği adrese gitti.

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

Ekiplerin kontrol ettiği evde R.S.(7), E.C.S (4) ve U.S (3) isimli çocukların çöp dolu ve ağır tuvalet kokusu olan evde yalnız olduğu belirlendi. 4 yaşındaki E.C.S ve 3 yaşında U.S'nin ise üstleri çıplak olduğu görüldü.

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

Kıyafetleri giydirilen 3 kardeş daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağlık durumları iyi olan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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ANNE TERK ETMİŞ BABA ZAMAN ZAMAN UĞRUYOR
Çocukların annesi olan Merve S.'nin yaklaşık 1 ay önce evi terk ettiği öğrenilirken baba Ahmet S.'nin ise eve zaman zaman eve uğradığı tespit edildi.

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

Eyüpsultan Aile İçi Büro Amirliği'ne işlemleri tamamlanan Ahmet S. ve Merve S. daha sonra adliyeye sevk edildiler. Anne ve baba ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

"ÇÖP GİBİYDİ"
Mahalle sakinlerinden Oktay Kışla, "Detaylı bir bilgim yok fakat babayı buralarda görüyorduk. Kurye şirketinde çalışıyordu. Koku buraya kadar gelmiyordu fakat alt kattaki komşular duyuyordu.

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

Evin halini internetten gördük. Evin içi çöp gibiydi. Ambulans geldi çocukları aldı götürdü" dedi.

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

(Kaynak: DHA)

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

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İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

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