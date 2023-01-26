İstanbul'da çöp evde 3 çocuk bulundu. 3, 4 ve 7 yaşlarında

Ekiplerin kontrol ettiği evde R.S.(7), E.C.S (4) ve U.S (3) isimli çocukların çöp dolu ve ağır tuvalet kokusu olan evde yalnız olduğu belirlendi. 4 yaşındaki E.C.S ve 3 yaşında U.S'nin ise üstleri çıplak olduğu görüldü.

