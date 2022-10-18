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Balat'ta sinemacıyı silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu

İstanbul Fatih Balat'ta geçtiğimiz yıl Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin hakkında, 2 suçtan toplamda 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verildi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:56
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İstanbul Fatih Balat'ta Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaralayan Recep Çetin’e 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası

Balat'ta sinemacıyı silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
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İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Recep Çetin katılmadı. Müşteki Enes Kaya ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"2 YILDIR HAYATIMIZI KABUSA DÖNDÜRDÜ"

Duruşmada söz alan Enes Kaya, "Başından beri söylediğimiz gibi şahıslar tek kişi değil, çoklu olarak hareket etmiştir. Bununla ilgili 3 gün önce emniyet operasyonla 39 kişiyi gözaltına alınmıştır. Belirttiğim gibi vurulmama neden olan Recep Çetin'i tetikçi olarak kullanan, ardından emniyet tarafından alınan kişilerle yerimizi gasp eden suç örgütünün lideri Mesut Baraj'dır. 2 yıldır hayatımızı kabusa döndürdü. Maddi manevi sıkıntılar çekmekteyim. Şu an buraya gelirken de Recep Çetin'in arkadaşı Cihan isimli kişi tarafından görüntülü şekilde tehdit edildiğim için, polis korumasıyla duruşmaya geldim. Şüpheli başından beri yaptığı gibi hedefine ulaşacağını ve beni öldüreceğini söyledi. Recep Çetin bahçeli bir evde, sessiz bir ortamda bana video göndermiştir. Bu davanın sonuca ulaştırılacağına inanıyorum" dedi. Kaya'nın avukatı sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Recep Çetin'in 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından toplamda 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına hükmetti.

"BU CEZA İNSANLARI DAHA FAZLA CESARETLENDİRECEK"

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Enes Kaya, "Başından beri hukuk mücadelesi verdik. Bir sonuç var, tabi ki bizim beklediğimiz sonuç değil. Güpegündüz öldürmeye kastı var burada. Hiç kimsenin kimseye yapmaması gerekiyor. Kimsenin bir başkasına ait olan yere, kaba tabirle 'çökmemesi' gerekiyor. Herkesin kendi işinde devam etmesi gerekiyor. Burada bir haksızlık, hukuksuzluk var. Avukatımla beraber karşısında durmaya alıştık, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz" dedi. Enes Kaya mahkeme kararını eleştirerek, "İnsanları daha fazla cesaretlendireceğini düşünüyorum. İnsanların suç örgütü kurmasını teşvik edecek. Hak ve hakkaniyeti bu yolda doğru yere götürmeyecek. Ama biliyoruz ki adaletin yanında bir de ilahi adalet var. Bunun sonuca ulaşacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi Enes Kaya ile sanık Recep Çetin'in arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları belirtiliyor. Olayın yaşandığı 30 Temmuz 2021 günü saat 18.12 sıralarında şikayetçi Kaya'nın Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yürürken, sanığın da arkasından gittiği, elindeki silahla şikayetçinin arkasından ateş ettiği, geri dönerek kaçtığı anlatılıyor. Görüntülerde sanık Çetin'in, şikayetçi Kaya'ya ateş ederek yaraladığının net olarak tespit edildiği de ifade ediliyor. Sanık Recep Çetin'in 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.

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