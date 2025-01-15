İstanbul Fatih'te balıkçıların korkulu rüyası oldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te balıkçı teknelerinin bulunduğu limana giren bir şüpheli son girdiği teknede yemek yiyip 6 saat dinlendikten sonra limandan uzaklaştı. Zanlının çaldığı eşyalarla ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı bundan önce 14 teknede hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Olay, Salı günü saat 04.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Mustafapaşa balıkçı limanında meydana geldi. Limanı çevreleyen demir çitlerden atlayan şüpheli, limanda bağlı teknelere girmeye başladı.

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

Şüpheli 14 tekneye girerek ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Şüphelinin en son girdiği teknede yaklaşık 6 saat kaldığı belirlendi. Teknede yemek yiyen şüpheli, daha sonra limandan uzaklaştı. Şüphelinin, teknelerin kapılarını demir tel kullanarak açtığı tespit edildi. Çaldığı eşyalarla limandan uzaklaşan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

'6 SAAT DİNLENİP KARNINI DOYURUYOR'

Şüphelinin girdiği teknenin sahibi Eymer Göktener "Kooperatifimizin baş tarafındaki tellerden girmek suretiyle 13-14 tekneye hırsızlık yapmak için giriyor, kurcalıyor, zarar veriyor. Bazı eşyalarımız çalınıyor teknelerden.

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

Balıkçı barınağı burası, bize zarar veriyor bu şekilde. Gerekli mercilere gittik, polislere bildirdik. En son girdiği teknede, 05.00 sıralarında giriyor sabah saat 11.02'ye kadar teknede kalıyor. Herhalde dinlendi, artık yiyip içiyor, karnını doyuruyor, zaman geçiriyor.

O tekneye de zarar veriyor. Bütün her tarafı kurcalıyor, kırıp döktüğü yerler var. Arkadaşlarımızın da maddi zararları var, inşallah bir an önce yakalanır" şeklinde konuştu.

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

Balıkçıların korkulu rüyası oldu!

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