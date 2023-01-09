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Taksicinin ölümüne ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Fatih'te kavga ettikleri için uyardığı müşterileri tarafından darp edilen taksicinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:29
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İstanbul Fatih'te bir taksicinin ölümüne ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi

Taksicinin ölümüne ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi
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İHA

Fatih'te dün meydana gelen olayda, taksi şoförü Aydın Altun, takside kavga ettiği iddiasıyla müşterileri Mert A., Ferhat G. ve Ebru Nur G.'yi uyarmak ve taksiden indirmek istemiş, bunun sonucunda da darp edilmişti. Kafasına sert bir cisim vurularak yaralandığı öne sürülen taksi şoförü Altun, daha sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve travesti oldukları iddia edilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden Mert A. ile Ferhat G., savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

1 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Şüpheli Ebru Nur G. ise aynı suçtan 'yurt dışına çıkamamak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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