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Fatih’te 10 milyon dolarlık gasp iddiası. Çakarla araçla gelip polis süsü verdiler

İstanbul Fatih'te çakarlı araçla gelen 4 kişinin, döviz bürosundan çıkan bir kişiden 10 milyon dolar gasp ettikleri öne sürüldü. İddiaya göre 10 milyon dolar bulunan kişiyi minibüse sokan zanlılar, kaçırdıkları kişiyi araçtan indirdi. Polis şimdi iddiayla ilgili araştırma başlattı

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:06
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İstanbul Fatih'te büyük gasp. Döviz bürosundan çıkan adamı çakarlı aracın içine soktular 10 milyon dolar gasp ettiler

Fatih’te 10 milyon dolarlık gasp iddiası. Çakarla araçla gelip polis süsü verdiler
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İstanbul Fatih'te minibüslerine yerleştirdikleri çakarla kendilerine polis süsü veren 4 şüpheli, döviz bürosundan çıkan kişiyi darbedip minibüse bindirdikten sonra içinde 10 milyon dolar olduğu iddia edilen çantasını gasp etti. Yaşanan gasp anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, saat 11.00 sıralarında Laleli Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 4 şüpheli çakarlı minibüsleriyle başladı. Şüpheliler, daha sonra döviz bürosundan çıkan kişiye kendilerini polis olarak tanıttı. 4 kişi, kendilerinden şüphelenince darbettikleri kişiyi minibüse bindirdi. Şüpheliler içinde 10 milyon dolar bulunduğu iddia edilen çantayı gaspetikten sonra kaçırdıkları kişiyi araçtan indirip, kaçtı.


Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

"BİZ POLİSİZ DEMİŞLER"
Çevre esnafı Cemil Tanrıverdi, "Saat 11.00 - 11.30 sıralarında siyah bir araba geliyor. Bir adamın parasını çalıp, arabanın içine koyuyorlar. Adamda yüklü miktarda para varmış. Herkes farklı bir tutar söylüyor tam olarak bilgimiz yok ne kadar olduğuyla ilgili. Sonra normal polisler geliyor, kameralardan tespit etmeye çalışıyorlar. Çalmadan önce biz polisiz demişler, kendilerini o şekilde tanıtmışlar. Soyup, gitmişler arabayla" dedi

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