Fatih'te işyerinin kepengini kestiler: İçerisinde 110 bin dolar bulunan kasayı böyle götürdüler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fatih'te işyerinin kepengini kestiler: İçerisinde 110 bin dolar bulunan kasayı böyle götürdüler

Fatih’te 3 kişi bir kargo firmasının kepengini kırarak içeri girdi. Zanlılar işyerinde bulunan içerisinde 110 bin dolar bulunan para dolu kasayı merdivenlerden yuvarlayarak alıp götürdüler.

Olay, dün gece 04.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli 3 kişi bir otomobille uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasının olduğu sokağa geldi. Şüphelilerden ikisi otomobilden inerek levye yardımıyla firmanın kepengini açıp içeri girdi. Bir süre içeride vakit geçiren şüpheliler daha sonra içerisinde 110 bin dolar bulunan para kasasını aldı. Kasayı kaldıramayan şüpheliler kasayı merdivenlerden yuvarladıktan sonra geldikleri otomobilin bagajına yükleyip kaçtı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

'TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE BULUNMALARI'

Firma yetkilisi Ersin Tombul, "Gördüğünüz gibi gece saatlerinde 3 tane hırsız gelip patlatmışlar. En büyük temennimiz bir an önce bulunmaları. Araçla gelip kepengi kırıyorlar. Hepsi kamera kayıtlarında var zaten. 100 bin doların üzerinde zararımız var" dedi.

İstanbul- Fatih'te içinde 110 bin dolar olan kasayı çaldılar

İstanbul- Fatih'te içinde 110 bin dolar olan kasayı çaldılar

İstanbul- Fatih'te içinde 110 bin dolar olan kasayı çaldılar

İstanbul- Fatih'te içinde 110 bin dolar olan kasayı çaldılar

İstanbul- Fatih'te içinde 110 bin dolar olan kasayı çaldılar

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