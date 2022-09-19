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İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan polislere silahlı saldırı

İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolünde durdurulan 2 kişi, polislere ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 polisin yaralandığı aktarıldı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada polislerden birinin hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 12:50
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İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan polislere silahlı saldırı

İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan polislere silahlı saldırı
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Polise silahlı saldırının adresi Fatih ilçesinin Nişanca Mahallesi oldu. Polis memurları, kimlik kontrolü için 2 kişiyi durdurdu.

Şüpheli şahıslar polise silahla saldırdı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Silahlı saldırıda yaralanan polis memurlarının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Yazılı açıklamada iki şüpheliden birinin polislere ateş açtığı ve iki polisin yaralandığı belirtildi. Polislerden birinin hayati tehlikesinin mevcut olduğu bildirildi. 

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"19 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 10.50 sıralarında Fatih ilçemiz Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak’ta kimlik uygulaması yapan Emniyet ekibimize, kimlikleri sorulan 2 şüpheli şahıstan biri olan G.G. (32) tarafından ateş açılmıştır. 

Olayda 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. 

Yapılan çalışmalarda;

G.G adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi’nde G.G (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü;

S.T (35) ve A.T (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. 2 farklı kasten öldürme ve 2 yaralama olayının şüphelisi G.G’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yaralanan polis memurlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz."

(Kaynak: DHA)

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