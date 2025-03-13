İstanbul Fatih’te silahlı saldırı! 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Fatih’te silahlı saldırı! 1 ölü

İstanbul Fatih’te oto tamiri işi yapan Volkan Salcıoğlu, isimli kişinin işyerine gelen maskeli bir kişi silahla 3 el ateş etti. Kurşun isabet eden Salcıoğlu, kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Polis, saldırganı arıyor.

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamir işi yapan Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan 3 kurşun Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

İstanbul Fatih’te silahlı saldırı! 1 ölü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Fatih’te silahlı saldırı! 1 ölü

"SAKİN BİRİSİYDİ"

Çevrede esnaflık yapan Ahmet Tükenmez, "Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi" dedi.

İstanbul Fatih’te silahlı saldırı! 1 ölü

İstanbul Fatih’te silahlı saldırı! 1 ölü

İstanbul Fatih’te silahlı saldırı! 1 ölü

İstanbul Fatih’te silahlı saldırı! 1 ölü

İstanbul Fatih’te silahlı saldırı! 1 ölü

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